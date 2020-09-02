02.09.2020 12:58
17 сентября — круглый стол «Социальные объекты для новых районов: как синхронизировать стройку?»
Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Социальные объекты для новых районов: как синхронизировать стройку?»
Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Какие трудности возникают при строительстве социальных объектов в новых районах?
- Кто должен финансировать их строительство? И как это происходит сейчас?
- Как различается ситуация в городе и области, какие меры предпринимают власти, чтобы ускорить их строительство?
- Как повлиял переход на эскроу-счета? Решен ли вопрос финансирования соцобъектов?
К участию приглашаются: представители Комитетов по строительству Санкт-Петербурга и Ленинградской области, строительных компаний и эксперты рынка.
По вопросам участия обращаться:
Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru