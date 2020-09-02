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02.09.2020 12:58
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17 сентября — круглый стол «Социальные объекты для новых районов: как синхронизировать стройку?»

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Социальные объекты для новых районов: как синхронизировать стройку?»

Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Какие трудности возникают при строительстве социальных объектов в новых районах?
  • Кто должен финансировать их строительство? И как это происходит сейчас?
  • Как различается ситуация в городе и области, какие меры предпринимают власти, чтобы ускорить их строительство?
  • Как повлиял переход на эскроу-счета? Решен ли вопрос финансирования соцобъектов?

К участию приглашаются: представители Комитетов по строительству Санкт-Петербурга и Ленинградской области, строительных компаний и эксперты рынка.

По вопросам участия обращаться:

Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru

 

План мероприятий

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