Смольный потратил на поддержку своих арендаторов в 7 раз меньше запланированного. Половина обратившихся за помощью получили отказы

А вот отказы пришли 1576 арендаторам, из них подавляющее большинство (1345) претендовали на отсрочку, об освобождении просил 231 предприниматель. Всего город отклонил заявки на 440,3 млн рублей.

Более половины предпринимателей, обратившихся в Смольный за коронавирусными льготами по аренде, получили отказы. Как рассказал 2 сентября в ходе нулевых чтений по проекту петербургского бюджета глава комитета имущественных отношений Леонид Кулаков, ведомство одобрило на данный момент 1363 заявки, из них 741 на отсрочку платежей за 2-й и 3-й кварталы на сумму 373,2 млн рублей. Еще 622 арендатора получили освобождение от платы за второй квартал на 74 млн рублей.

Петербург получил почти три тысячи просьб об отсрочке и более двух тысяч об освобождении от арендной платы. В работе еще находятся 675 и 985 заявок, соответственно.



Общая сумма оказанной поддержки оказалась почти в 7 раз меньше, чем зарезервированный Смольным размер выпадающих доходов. Так, максимально город планировал оказать помощь на 3,1 млрд рублей (2,3 млрд рублей на отсрочку и 800 млн рублей на освобождение от платежей). На помощь могли претендовать около 5 тысяч предпринимателей по 15 тысячам договоров.



Напомним, на полное освобождение от платежей за 2-й квартал могли рассчитывать только представители малого и среднего бизнеса.



Упрощенным порядком размещения летних кафе тоже смогли воспользоваться не все желающие. Смольный выдал 849 разрешений, но отклонил 975 заявок. В работе находятся еще 30.

