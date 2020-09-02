Смольный потратил на поддержку своих арендаторов в 7 раз меньше запланированного. Половина обратившихся за помощью получили отказы
Более половины предпринимателей, обратившихся в Смольный за коронавирусными льготами по аренде, получили отказы. Как рассказал 2 сентября в ходе нулевых чтений по проекту петербургского бюджета глава комитета имущественных отношений Леонид Кулаков, ведомство одобрило на данный момент 1363 заявки, из них 741 на отсрочку платежей за 2-й и 3-й кварталы на сумму 373,2 млн рублей. Еще 622 арендатора получили освобождение от платы за второй квартал на 74 млн рублей.
А вот отказы пришли 1576 арендаторам, из них подавляющее большинство (1345) претендовали на отсрочку, об освобождении просил 231 предприниматель. Всего город отклонил заявки на 440,3 млн рублей.
Петербург получил почти три тысячи просьб об отсрочке и более двух тысяч об освобождении от арендной платы. В работе еще находятся 675 и 985 заявок, соответственно.
Общая сумма оказанной поддержки оказалась почти в 7 раз меньше, чем зарезервированный Смольным размер выпадающих доходов. Так, максимально город планировал оказать помощь на 3,1 млрд рублей (2,3 млрд рублей на отсрочку и 800 млн рублей на освобождение от платежей). На помощь могли претендовать около 5 тысяч предпринимателей по 15 тысячам договоров.
Напомним, на полное освобождение от платежей за 2-й квартал могли рассчитывать только представители малого и среднего бизнеса.
Упрощенным порядком размещения летних кафе тоже смогли воспользоваться не все желающие. Смольный выдал 849 разрешений, но отклонил 975 заявок. В работе находятся еще 30.