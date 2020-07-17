Смольный расширил возможность предпринимателей получить освобождение от арендных платежей

Соответствующую поправку в закон «Об освобождении от внесения платы по договорам аренды …» внес губернатор Петербурга Александр Беглов. Согласно закону, от аренды освободят предпринимателей, работающих в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях. Теперь власти будет учитываться как основной, так и дополнительный вид деятельности организации или ИП.

При освобождении от арендных платежей будут смотреть не только на основной, но и на дополнительный вид деятельности. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба Смольного.

В перечень пострадавших отраслей экономики, обнародованный 6 апреля, вошли авто- и авиаперевозки, организация культурных, досуговых и развлекательных мероприятий, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, туристический и гостиничный бизнес, общественное питание, дополнительное образование и т. д. Кроме того, закон распространяется на социально ориентированные НКО, которые арендуют городскую недвижимость.

Ранее «Фонтанка» писала, что освобождение от арендных платежей с 1 апреля и до 30 июня получат более тысячи арендаторов городской недвижимости.

Также на отсрочку и последующую двухлетнюю беспроцентную рассрочку на уплату арендных платежей смогут рассчитывать все предприниматели, использующие городскую недвижимость, независимо от их принадлежности к субъектам малого и среднего бизнеса. Льгота будет действовать с 13 марта до окончания действия режима повышенной готовности, затем до конца III квартала – в размере 50%, далее – рассрочка на 1–2 года.

Меры предоставляются по основному (а теперь еще и дополнительному) виду экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности – ОКВЭД 2. Он должен быть в перечне отраслей экономики, отнесенных федеральным центром к наиболее пострадавшим в связи с распространением коронавирусной инфекции.