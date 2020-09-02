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02.09.2020 10:33
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В Петербурге продолжается рост заболеваемости коронавирусом. +189 случаев за сутки

В Петербурге за последние сутки выявили 189 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом 2 сентября рассказали в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Накануне сообщалось о 185 заразившихся — уровень заболеваемости в Северной столице продолжает расти. Город сохраняет за собой второе место в стране по этому показателю.

В России за сутки зафиксировали еще 4 952 случая коронавируса. Новых больных нашли на всей территории страны, кроме Чукотки. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 625. Это в 3,3 раза больше, чем у идущего вторым Петербурга.

Петербургский оперативный штаб рассказал, что за день в городе проверили на коронавирус 19 467 человек. Под медицинским наблюдением остаются 682. С начала пандемии в Петербурге насчитали 37 041 заболевшего COVID-19.

Общее число случаев в России уже перевалило за миллион и составляет ровно 1 005 000. По количеству заразившихся Россию опережают Индия (почти 3,8 миллиона), Бразилия (3,95 миллиона) и США (6 миллионов). При этом большинство заболевших COVID-19 россиян (821 169) вылечились. Летальных исходов в РФ зафиксировали 17 414.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

Алекс99
Интереснее сравнивать ежедневное число заболевших с ежедневным числом выздоровевших. Если смотреть графики российского оперштаба, то видно, в Москве уже несколько недель каждый день выздоравливает вдвое больше людей, чем заболевает. А в Петербурге уже несколько недель соотношение прямо противоположное: каждый день заболевает вдвое больше людей, чем выздоравливает.
Марти МакФлай
Ну да, рост. Вчера 185, а позавчера - 188.Это называется "на одном уровне в рамках погрешности 1-2%".
sakorol
Смольный разрешил работать театрам, кинотеатрам и фуд-кортам и проводить массовые мероприятия 18+
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