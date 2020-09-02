В Петербурге продолжается рост заболеваемости коронавирусом. +189 случаев за сутки

В Петербурге за последние сутки выявили 189 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом 2 сентября рассказали в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Накануне сообщалось о 185 заразившихся — уровень заболеваемости в Северной столице продолжает расти. Город сохраняет за собой второе место в стране по этому показателю.



В России за сутки зафиксировали еще 4 952 случая коронавируса. Новых больных нашли на всей территории страны, кроме Чукотки. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 625. Это в 3,3 раза больше, чем у идущего вторым Петербурга.

