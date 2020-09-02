В Петербурге продолжается рост заболеваемости коронавирусом. +189 случаев за сутки
В Петербурге за последние сутки выявили 189 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом 2 сентября рассказали в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Накануне сообщалось о 185 заразившихся — уровень заболеваемости в Северной столице продолжает расти. Город сохраняет за собой второе место в стране по этому показателю.
В России за сутки зафиксировали еще 4 952 случая коронавируса. Новых больных нашли на всей территории страны, кроме Чукотки. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 625. Это в 3,3 раза больше, чем у идущего вторым Петербурга.
Петербургский оперативный штаб рассказал, что за день в городе проверили на коронавирус 19 467 человек. Под медицинским наблюдением остаются 682. С начала пандемии в Петербурге насчитали 37 041 заболевшего COVID-19.
Общее число случаев в России уже перевалило за миллион и составляет ровно 1 005 000. По количеству заразившихся Россию опережают Индия (почти 3,8 миллиона), Бразилия (3,95 миллиона) и США (6 миллионов). При этом большинство заболевших COVID-19 россиян (821 169) вылечились. Летальных исходов в РФ зафиксировали 17 414.