Под Толмачево «Нексия» сбила водителя УАЗа. Он остановился на трассе из-за поломки

Вышедший из автомобиля водитель УАЗа умер в машине скорой помощи вечером 1 сентября. Его сбил молодой человек на «Дэу Нексия». О смертельной аварии сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.



Столкновение произошло на первом километре дороги между трассами Е95 и Е20, рядом с поселком Толмачево в Ленинградской области. Около половины десятого вечера 20-летний водитель «Нексии» сбил мужчину вне зоны пешеходного перехода. Тот остановился на обочине из-за неисправности и вышел из своего УАЗа. Пока на место ехала скорая помощь, он был еще жив, но во время транспортировки скончался. Личность пока не установлена, на вид погибшему около 50 лет.

