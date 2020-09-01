Американо-колумбийский продюсер и диджей Эрик Морилло скончался в США на 50-м году жизни. Об этом 1 сентября сообщает TMZ.



По данным издания, его тело нашли в Майами-Бич сегодня утром. Обстоятельства смерти не установлены. При этом TMZ напоминает, что всего несколько недель назад Морилло арестовали в Майами по подозрению в сексуальных домогательствах, в которых его обвинила коллега — женщина-диджей.



Эрик Морилло прославился треком I Like To Move It, который он записал в 1993 году под псевдонимом Reel 2 Real совместно с исполнителем из Тринидада и Тобаго Mad Stuntman (Марком Куоши).