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01.09.2020 23:03
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Автор хита I Like To Move It умер в США в возрасте 49 лет

Американо-колумбийский продюсер и диджей Эрик Морилло скончался в США на 50-м году жизни. Об этом 1 сентября сообщает TMZ.

По данным издания, его тело нашли в Майами-Бич сегодня утром. Обстоятельства смерти не установлены. При этом TMZ напоминает, что всего несколько недель назад Морилло арестовали в Майами по подозрению в сексуальных домогательствах, в которых его обвинила коллега — женщина-диджей.

Эрик Морилло прославился треком I Like To Move It, который он записал в 1993 году под псевдонимом Reel 2 Real совместно с исполнителем из Тринидада и Тобаго Mad Stuntman (Марком Куоши).

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Комментарии (5)

bluxer
Помню, впервые для меня эта песня прозвучала как откровение, глоток свежего воздуха. Потрясающее было чувство.

Следующим летом отдыхал в Крыму (1994), и с соседней дискотеки по ночам она неслась прямо в уши. Уснуть только в пять утра можно было :)
И еще много хороших хитов появилось в то время.
Алекс81
Блин, сколько крутой поп музыки было в 90-х: reel2real, 2unlimited, dr.alban...
Александр Н
Нынешняя молодежь считает, что эта композиция - саундрек к Мадагаскару.
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