На площади Независимости в Минске 1 сентября опять собрались протестующие против Александра Лукашенко. Вечер пока обошелся без задержаний, хотя днем ОМОН жестко вязал студентов, вышедших на протест.



На самой площади белорусы в основном собирались возле Красного Костела, а перед уходом по традиции зажгли фонарики.