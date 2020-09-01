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01.09.2020 21:10
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Минск снова вышел против Лукашенко. Колонна протестующих идет по городу

На площади Независимости в Минске 1 сентября опять собрались протестующие против Александра Лукашенко. Вечер пока обошелся без задержаний, хотя днем ОМОН жестко вязал студентов, вышедших на протест.

На самой площади белорусы в основном собирались возле Красного Костела, а перед уходом по традиции зажгли фонарики.

Прощаясь с ОМОНом, протестующие обещали прийти завтра снова.

С площади колонна двинулась мими здания КГБ, по Октябрьской площади в сторону площади Победы. Проезжающие машины сигналят протестующим в знак поддержки.

Мимо протестующих регулярно проезжают автобусы без номерных знаков, однако пока никого не задерживают.

Митинги в Минске и других городах страны начались и не заканчиваются с 9 августа, когда Александр Лукашенко в очередной раз победил на президентских выборах. В его отношении были введены санкции — ему и еще 29 подчиненным запретили въезд в страны Прибалтики. Евросоюз также готовит санкции. Западные страны призывают власть и оппозицию к диалогу, требуют прекратить насилие и отпустить задержанных, о том же просят протестующие. Лидер оппозиции Светлана Тихановская уехала в Литву, в белорусской столице был создан координационный совет оппозиции, официальный Минск ответил уголовным делом о захвате власти. Лукашенко с автоматом кружит над городом, регулярно советуется с Путиным, который пообещал силовую поддержку, и просит у России денег.

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Комментарии (35)

Alex1234567
Прикольно читать комментарии: если кто-то против, им платят; все происки проклятого империализма; в случае смены руководителя страну ждёт хаос; смена лидера приводит к распродаже народных богатств и развалу экономики. Да... Видимо, как только уйдет Меркель, следом развалится BMW и Volkswagen, а Mercedes-Benz остановит конвейер. А что ждёт Lego после отставки премьера Дании, даже страшно представить.
YUZ
Позор узурпатору и писунам-прихвостням.
260871543
Неужели и Беларусь раздербанят.
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