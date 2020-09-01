Минск снова вышел против Лукашенко. Колонна протестующих идет по городу
На площади Независимости в Минске 1 сентября опять собрались протестующие против Александра Лукашенко. Вечер пока обошелся без задержаний, хотя днем ОМОН жестко вязал студентов, вышедших на протест.
На самой площади белорусы в основном собирались возле Красного Костела, а перед уходом по традиции зажгли фонарики.
Прощаясь с ОМОНом, протестующие обещали прийти завтра снова.
С площади колонна двинулась мими здания КГБ, по Октябрьской площади в сторону площади Победы. Проезжающие машины сигналят протестующим в знак поддержки.
Мимо протестующих регулярно проезжают автобусы без номерных знаков, однако пока никого не задерживают.
Митинги в Минске и других городах страны начались и не заканчиваются с 9 августа, когда Александр Лукашенко в очередной раз победил на президентских выборах. В его отношении были введены санкции — ему и еще 29 подчиненным запретили въезд в страны Прибалтики. Евросоюз также готовит санкции. Западные страны призывают власть и оппозицию к диалогу, требуют прекратить насилие и отпустить задержанных, о том же просят протестующие. Лидер оппозиции Светлана Тихановская уехала в Литву, в белорусской столице был создан координационный совет оппозиции, официальный Минск ответил уголовным делом о захвате власти. Лукашенко с автоматом кружит над городом, регулярно советуется с Путиным, который пообещал силовую поддержку, и просит у России денег.