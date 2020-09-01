В Минске снова начались жесткие задержания и избиения. Студенческий протест подавляет ОМОН
В Минске возле лицея Белорусского госуниверситета (БГУ) и в его внутреннем дворе идут жесткие задержания протестующих студентов. Об этом 1 сентября сообщает Tut.by.
Когда толпа протестующих только дошла до лицея и начала выстраиваться в «цепь солидарности», туда немедленно прибыл ОМОН и начал разгон.
Люди пытались отбивать тех, кого задерживают, однако многие все равно оказались в автозаках. Задержания уже напоминают первые дни протеста — во дворе лицея протестующих начали избивать.
Так женщины (студенки и прохожие) пытались отбить задержанных парней, но силовики продолжали действовать довольно брутально pic.twitter.com/vMXpQnPnBI— Onliner (@OnlinerBY) September 1, 2020
Как сообщает лишенный в стране аккредитации правозащитный центр «Весна», 1 сентября в Минске задержали как минимум 53 человека, в том числе девятерых журналистов. Студенты вышли на протест с самого утра Дня знаний, им долгое время удавалось избегать задержаний, однако во второй половине дня ОМОН начал действовать увереннее.
Митинги в Минске и других городах страны начались и не заканчиваются с 9 августа, когда Александр Лукашенко в очередной раз победил на президентских выборах. В его отношении были введены санкции — ему и еще 29 подчиненным запретили въезд в страны Прибалтики. Евросоюз также готовит санкции. Западные страны призывают власть и оппозицию к диалогу, требуют прекратить насилие и отпустить задержанных, о том же просят протестующие. Лидер оппозиции Светлана Тихановская уехала в Литву, в белорусской столице был создан координационный совет оппозиции, официальный Минск ответил уголовным делом о захвате власти. Лукашенко с автоматом кружит над городом, регулярно советуется с Путиным, который пообещал силовую поддержку, и просит у России денег.