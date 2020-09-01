В Минске возле лицея Белорусского госуниверситета (БГУ) и в его внутреннем дворе идут жесткие задержания протестующих студентов. Об этом 1 сентября сообщает Tut.by.



Когда толпа протестующих только дошла до лицея и начала выстраиваться в «цепь солидарности», туда немедленно прибыл ОМОН и начал разгон.