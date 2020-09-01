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01.09.2020 17:53
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С акций протестов в Минске снова увозят журналистов. Проверять аккредитацию

Несколько журналистов проводили в автозаки рядом со стадионом «Динамо» в Минске. Среди них представители российских СМИ.

С акции увели представителей изданий TUT.by и РИА Новости. Их везут в отделение милиции, чтобы проверить аккредитацию и другие документы, известно минимум о четырех белорусских журналистах. Группу представителей прессы задержали у стадиона «Динамо», где матч начался с акции от футболистов в поддержку избитых игроков клуба «Крумкачы».

Еще несколько журналистов, в частности «Комсомольской правды», забрали с акции студентов. 1 сентября в Минске состоялся многотысячный марш против насилия. Не обошлось без задержаний.

Практика, когда журналистов увозят с митингов, применяется силовиками не впервые, в отделе милиции оказался и петербуржец Дмитрий Ловецкий. Позже он сообщил «Фонтанке», что сотрудники потребовали у него выключить телефон. Вскоре после окончания митинга его и коллег из других изданий отпустили, но утром 29 августа Ловецкого и еще несколько россиян-журналистов выслали из страны.

Митинги в Минске и других городах страны начались и не заканчиваются с 9 августа, когда Александр Лукашенко в очередной раз победил на президентских выборах. В его отношении были введены санкции — ему и еще 29 подчиненным запретили въезд в страны Прибалтики. Евросоюз также готовит санкции. Западные страны призывают власть и оппозицию к диалогу, требуют прекратить насилие и отпустить задержанных, о том же просят протестующие. Лидер оппозиции Светлана Тихановская уехала в Литву, в белорусской столице был создан координационный совет оппозиции, официальный Минск ответил уголовным делом о захвате власти. Лукашенко с автоматом кружит над городом, регулярно советуется с Путиным, который пообещал силовую поддержку, и просит у России денег.

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