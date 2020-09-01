Рубль слабеет, машины дорожают. Крупнейшие автоконцерны повысили цены в России
С 1 сентября в России подорожали автомобили марок BMW, Renault и Volkswagen. Как сообщил портал Autonews, проанализировавший актуальный прайс-листы, по сравнению с августом стоимость популярных моделей выросла на суммы от 16 до 100 тысяч рублей.
Машины Volkswagen прибавили в цене в среднем на 30–100 тысяч рублей. К примеру, новый Polo подорожал на 29 тысяч и стоит от 821 900 рублей. Touareg — на 100 тысяч рублей, до 3 799 000.
Повысились цены и на машины Renault. Внедорожник Renault Duster подорожал примерно на 30 тысяч рублей. Модель в стартовой комплектации Access, с мотором 1,6 л мощностью 114 л.с., пятиступенчатой механикой и передним приводом стоит от 810 тысяч рублей. Примерно на 20 тысяч рублей вырос в цене новый Renault Kaptur: цены стартуют с 1 055 000 рублей.
Официально об изменениях сообщили и в BMW. Согласно обновленным прайс-листам, цены практически на все модели увеличились на 40–50 тысяч рублей. К примеру, BMW 3-й серии теперь стоит 2 580 000 рублей (+50 000), а BMW 2-й серии Gran Coupe — 2 130 000 рублей (+40 000).
Эксперты ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) объяснили подорожание ослаблением курса рубля и не исключили, что рост цен продолжится. Ранее о том, что стоимость новых машин будет расти осенью, рассказывали «Фонтанке» и петербургские дилеры.