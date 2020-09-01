Рубль слабеет, машины дорожают. Крупнейшие автоконцерны повысили цены в России

С 1 сентября в России подорожали автомобили марок BMW, Renault и Volkswagen. Как сообщил портал Autonews, проанализировавший актуальный прайс-листы, по сравнению с августом стоимость популярных моделей выросла на суммы от 16 до 100 тысяч рублей.

Машины Volkswagen прибавили в цене в среднем на 30–100 тысяч рублей. К примеру, новый Polo подорожал на 29 тысяч и стоит от 821 900 рублей. Touareg — на 100 тысяч рублей, до 3 799 000.

Повысились цены и на машины Renault. Внедорожник Renault Duster подорожал примерно на 30 тысяч рублей. Модель в стартовой комплектации Access, с мотором 1,6 л мощностью 114 л.с., пятиступенчатой механикой и передним приводом стоит от 810 тысяч рублей. Примерно на 20 тысяч рублей вырос в цене новый Renault Kaptur: цены стартуют с 1 055 000 рублей.