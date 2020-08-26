Автомобили уехали на "вторичку". Импортеры подогревают дефицит, чтобы возместить коронавирусные потери

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Петербургский авторынок впервые за долгое время вышел в плюс. Как подсчитали в агентствах «Auto-Dealer-СПб» и «Автостат», в июле продажи новых машин выросли на 9% к аналогичному периоду 2019 года. До этого объемы реализации сокращались на протяжении 14 месяцев, а в период действия наиболее сильных ограничений снижение превосходило 70%.

Власти Петербурга разрешили автосалонам открыться еще 8 июня – после двух месяцев простоя. Но восстановление оказалось не таким стремительным, каким могло бы быть: с одной стороны, продажи растут за счет отложенного спроса и ожидания подорожания модельного ряда из-за ослабления рубля, - говорит Роман Слуцкий, совладелец группы компаний «Аларм-Моторс». - Помогают и расширенные программы господдержки. С другой, машины покупали бы еще больше, если бы на рынке не возник дефицит.

«Автозаводы — в России и за рубежом во время пандемии стояли, заработали в полную силу только в июне. Из-за длинной цепочки поставок последствия ощущаются до сих пор. К тому же, многие предприятия уходили на летние каникулы», - отмечает председатель совета директоров холдинга «Максимум» Вадим Арустамян. «Авторынок временно вернулся в ситуацию 2007-2008 года, когда автомобилей на складах автодилеров меньше, чем желающих их приобрести», - добавляет Слуцкий. По данным «Автостата», всего в июле в Северной столице было зарегистрировано 9100 новых авто. По оценке «Auto-Dealer-СПб», из пяти самых продаваемых марок две показали рост: Renault – на 20%, Skoda — на 88%. Корейцы Hyundai и Kia колебались около нуля: +1% и -1% соответственно. Продажи Lada снизились на 4%. Быстрее всего росли бюджетные китайские модели — Geely, Changan, Haval – во многом за счет эффекта низкой базы. Зато премиальный сегмент показал снижение. Спрос на Datsun Land Rover упал на треть, Jaguar и Infinity - больше, чем на 60%.



По словам участников рынка, в августе динамика сопоставима с июльской, а нехватка машин наблюдается практически по всем брендам и всему модельному ряду. Кроме того, некоторые марки искусственно затягивают поставки, поскольку в сентябре планируется повышение цен на 2-4%. «Импортеры попытаются компенсировать убытки, которые понесли во время пандемии», - говорит управляющий «Объединенной Автомобильной Корпорации – РРТ» Сергей Новосельский. Отчасти такую картину наблюдают и в «Аларм-Моторс». «Если отталкиваться от спроса, то объём продаж автомобилей в июле-августе в РФ мог бы быть на 20-30% больше, чем по факту мы продемонстрируем», - говорит Слуцкий.

Сами дилеры далеко не всегда заинтересованы избавляться от стоков, рассчитывая извлечь выгоду из дефицита и ажиотажного спроса. «Повышения цен не было, но дилеры давали меньше скидок. Это позволило работать в плюс не только с точки зрения числа проданных единиц, но и с точки зрения денег. Смысла «сливать» машины не было никакого», - добавляет Новосельский.



Впрочем, ожидаемым сентябрьским повышением цен дело не ограничится. «Если курс [доллара и евро] вырос на 10%, то цены догонят его за год», - уверен Вадим Арустамян. Другое дело, что подорожание будет плавным. «Все дистрибьюторы понимают, что ситуация временная. Поэтому цены меняют очень осторожно. Значительно проще уменьшать объем маркетинговой поддержки (например, скидки по программе trade in)», - подчеркивает Слуцкий. За первое полугодие стоимость новых машин в среднем увеличилась на 3−7%.

По мнению дилеров, отложенный спрос будет сохраняться до конца года. «У людей на руках скопилось рекордное количество наличных денег, они стараются избавиться от кэша и купить, что могут», - считает Новосельский. Но многое будет зависеть и от ситуации с пандемией и реакцией на нее властей. Ранее петербургские чиновники признались, что готовят план повторного введения ограничений. Вторичный рынок, который также просел во время пандемии, с зимы почти не пострадал и сейчас быстро растет. По оценке «Автостата», за первые полгода продажи авто с пробегом в Петербурге снизились всего на 8% до 64,7 тыс. штук. Но в июле было реализовано 15,7 тысяч машин, что на 18% больше, чем за тот же месяц годом ранее



Пока автосалоны стояли закрытыми, люди начали покупать «из рук в руки». По данным сервиса «Авито Авто», на конец июня спрос на легковые автомобили с пробегом вырос на 16% по сравнению с прошлым годом и достиг уровня марта 2020 года. Среди самых востребованных - Lada со средней ценой 142 200 рублей, Volkswagen, который обходился в среднем в 506 400 рублей, Ford и Kia (376 900 рублей и 604 200 рублей соответственно). На пятом месте – Hyundai со средней ценой 526 000 рублей. При этом цены колебались по сравнению с прошлым годом и первым кварталом в пределах нескольких процентов.

Но на продаже авто с пробегом сумели заработать и дилеры. К примеру, у «ОАК-РРТ» (по итогам семи месяцев 2020 года их продажи впервые превысили реализацию новых машин).

«В январе-июле мы продали на 15% больше, чем годом ранее, при том что два месяца почти не работали», - комментирует Сергей Новосельский. Компания специально занималась продвижением этого направления, но помогла и экономическая ситуация: во время ограничений объем предложения на вторичке вырос: из-за проблем с деньгами люди чаще продавали, чтобы компенсировать снижение своего дохода, платить зарплату сотрудникам и так далее. За счет этого цены упали на 5-7%.



В «Максимуме», напротив, избытка предложения на вторичном рынке не заметили. «Сдают с той же скоростью, что и раньше, а вот желающих купить стало больше», - говорит Вадим Арустамян. «Спрос высокий. Многие на себе смогли прочувствовать, как непросто пережить период ограничений без собственного автомобиля, ведь каршеринг и аренда не работали», - соглашается Слуцкий. По словам топ-менеджеров, из-за ажиотажного спроса цены даже подросли. Но к середине осени, по мере снижения дефицита на новые модели, ситуация успокоится.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

