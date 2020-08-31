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31.08.2020 19:54
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СК: Суд разрешил возобновить уголовное преследование экс-губернатора Хабаровского края Фургала

Суд поддержал просьбу следствия отменить постановление о прекращении уголовного преследования бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в 2004 году. Об этом 31 августа сообщает Следственный комитет России.

«С учетом уже собранных на данный момент доказательств следствие обратилось в суд с ходатайством об отмене постановления о прекращении уголовного преследования Фургала в 2004 году. Суд первой инстанции удовлетворил это ходатайство. Расследование по уголовному делу продолжается», — говорится в сообщении СК РФ.

В ведомстве напомнили, что после убийства предпринимателя Евгения Зори изначально экс-губернатор задерживался в качестве подозреваемого на основании показаний свидетелей и других материалов следствия. «Однако спустя непродолжительное время уголовное преследование в отношении него было прекращено. Это было связано с тем, что Фургал оказывал влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов», — уточнили в Следственном комитете России.

Как ранее писала «Фонтанка», постановление, которое прекратило уголовное преследование экс-губернатора в связи с отсутствием доказательств его причастности к смерти бизнесмена, 15 лет назад выпустила прокуратура Хабаровска.

Сегодня также сообщалось, что в рамках обеспечения поступившего от потерпевших гражданского иска суд наложил арест на банковские счета родственницы Фургала.

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан и арестован в середине этого лета. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — в 2004–2005 годах.

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Комментарии (11)

Andrew101
Пока никому не мешал, никто его не трогал, а как стал зарываться - сразу распечатали старые дела. На каждого губера, мера, депутата, министра, да и просто на каждого человека в стране есть папочка, которая позволит их посадить, когда станут неугодными.
Kezevo
У кого то были сомнения что-ли , эти карманные судёнышко, с судьями сидящими на коленях у воров,
victor_k
- Кеннеди завалил тоже я?..
- Нет. Это было до Вас - в Четырнадцатом веке...
...
- Мы имеем дело с несчастным случаем на производстве!..
(товарищ Саахов, tm)
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