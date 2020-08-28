Народные артисты России, худруки и директора призвали главного санитарного врача Петербурга открыть театры с 1 сентября

Директора и художественные руководители 17 театров и концертных залов Петербурга, а также руководство отделения Союза театральных деятелей России обратились к главному санитарному врачу города Наталии Башкетовой с просьбой «решить вопрос об открытии театров для посещения с 1 сентября». Соответствующий документ есть в распоряжении «Фонтанки».



Авторы обращения выражают обеспокоенность пролонгацией запрета на работу учреждений культуры.



«В Санкт-Петербурге открыты для посещения кафе, рестораны, фитнес-клубы, парки, музеи, библиотеки, детские сады, а с 1 сентября начинают работать все образовательные учреждения. И только театры на протяжении почти полугода лишены возможности получения доходов от продажи билетов, что крайне негативно отражается на финансовом положении наших учреждений», — говорится в послании.

