Народные артисты России, худруки и директора призвали главного санитарного врача Петербурга открыть театры с 1 сентября
Директора и художественные руководители 17 театров и концертных залов Петербурга, а также руководство отделения Союза театральных деятелей России обратились к главному санитарному врачу города Наталии Башкетовой с просьбой «решить вопрос об открытии театров для посещения с 1 сентября». Соответствующий документ есть в распоряжении «Фонтанки».
Авторы обращения выражают обеспокоенность пролонгацией запрета на работу учреждений культуры.
«В Санкт-Петербурге открыты для посещения кафе, рестораны, фитнес-клубы, парки, музеи, библиотеки, детские сады, а с 1 сентября начинают работать все образовательные учреждения. И только театры на протяжении почти полугода лишены возможности получения доходов от продажи билетов, что крайне негативно отражается на финансовом положении наших учреждений», — говорится в послании.
Авторы письма напоминают, что столичные театры, как и их коллеги во многих других городах России, уже вовсю работают. Да и в самом Петербурге собирается открываться Александринский театр.
«В каждом городском театре разработан и утвержден руководством Стандарт безопасности и приняты необходимые меры для организации безопасного нахождения зрителей в помещении театров согласно требованиям Роспотребнадзора от 21.07.2020 г. Все театры максимально подготовлены для встречи зрителей», — заверяют просители.
В числе подписантов — народные артисты России Сергей Паршин и Николай Буров, руководство театров Музыкальной комедии, Молодежного театра на Фонтанке, «Санктъ-Петербургъ Опера», Театра имени В.Ф. Комиссаржевской, ТЮЗа, «Зазеркалья», «Мюзик-холла», «Мастерской», «Балтийского дома», Капеллы и других.
Ранее 28 августа стало известно об еще одном письме к Наталии Башкетовой с просьбой «определить условия» для открытия учреждений культуры — его написал губернатор Петербурга Александр Беглов.
«Петербуржцы не имеют возможности полноценно провести свободное время», — отмечал он среди аргументов.
Еще одно письмо к главе Роспотребназора по Петербургу отправилось накануне, в День российского кино — его отправила Ассоциация владельцев кинотеатров, также просившая разрешить залам работать. Для них принципиальной датой является 3 сентября — дата выхода в прокат потенциально кассового фильма Кристофера Нолана «Довод».