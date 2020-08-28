На члена избиркома из МО «Новоизмайловское» составлен протокол о побоях. Ранее она сообщила, что ее ударили головой об косяк

По словам Тимофеевой, недавно ей позвонил участковый Яконен, который сообщил, что наконец получил результаты проведенной в начале лета экспертизы, так что 27 августа она приехала ознакомиться с документом. «Экспертизу он мне не показал; сказал, что у меня не зафиксирован вред здоровью, — рассказала Тимофеева. — Сказал, что опросил всех свидетелей и что составил протокол по побоям на меня. Я отказалась подписывать, вызвали понятных, он зачитал протокол вслух и сообщил, что отправит в суд».

Член избиркома «Новоизмайловского» Ульяна Тимофеева 28 августа рассказала «Фонтанке», что на нее составлен протокол по ст. 6.1.1 КоАП (побои). Год назад она неудачно сходила на участок за копией протокола.

По словам Тимофеевой, ее оппонент по сентябрьской схватке Наталья Яцунок зафиксировала по итогам выдворения с избирательного участка синяк. «Участковый сказал, что на нее тоже составлен протокол, но я не очень ему доверяю», — добавила Тимофеева.



По данным «Фонтанки», обе участницы конфликта после инцидента осенью 2019 года сняли побои и написали встречные заявления. В отношении обидчицы Тимофеевой протокол по статье КоАП «Побои» был составлен еще той осенью. Ей же его выписали по окончании экспертиз по медицинским документам.



Напомним, 18 сентября Ульяна Тимофеева пришла за копией протокола на участок № 1386 , свой визит решила снять на камеру. «После этого ко мне подошли несколько женщин, — рассказывала она. — Они стали угрожать мне, одна из них вырвала из рук телефон и стала его ломать, давить меня к стенке и душить. После того, как я попыталась уйти из здания, эта женщина несколько раз толкнула меня и ударила головой об оконный косяк».

