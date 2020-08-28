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28.08.2020 19:16
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На члена избиркома из МО «Новоизмайловское» составлен протокол о побоях. Ранее она сообщила, что ее ударили головой об косяк

Член избиркома «Новоизмайловского» Ульяна Тимофеева 28 августа рассказала «Фонтанке», что на нее составлен протокол по ст. 6.1.1 КоАП (побои). Год назад она неудачно сходила на участок за копией протокола.

По словам Тимофеевой, недавно ей позвонил участковый Яконен, который сообщил, что наконец получил результаты проведенной в начале лета экспертизы, так что 27 августа она приехала ознакомиться с документом. «Экспертизу он мне не показал; сказал, что у меня не зафиксирован вред здоровью, — рассказала Тимофеева. — Сказал, что опросил всех свидетелей и что составил протокол по побоям на меня. Я отказалась подписывать, вызвали понятных, он зачитал протокол вслух и сообщил, что отправит в суд».

По словам Тимофеевой, ее оппонент по сентябрьской схватке Наталья Яцунок зафиксировала по итогам выдворения с избирательного участка синяк. «Участковый сказал, что на нее тоже составлен протокол, но я не очень ему доверяю», — добавила Тимофеева.

По данным «Фонтанки», обе участницы конфликта после инцидента осенью 2019 года сняли побои и написали встречные заявления. В отношении обидчицы Тимофеевой протокол по статье КоАП «Побои» был составлен еще той осенью. Ей же его выписали по окончании экспертиз по медицинским документам.

Напомним, 18 сентября Ульяна Тимофеева пришла за копией протокола на участок № 1386, свой визит решила снять на камеру. «После этого ко мне подошли несколько женщин, — рассказывала она. — Они стали угрожать мне, одна из них вырвала из рук телефон и стала его ломать, давить меня к стенке и душить. После того, как я попыталась уйти из здания, эта женщина несколько раз толкнула меня и ударила головой об оконный косяк».

Это не единственное происшествие в МО «Новоизмайловское» на прошедших год назад скандальных муниципальных выборах. «Фонтанка» рассказывала, как интересно там подсчитывали голоса, а одного из кандидатов Андрея Старикова задерживала полиция прямо в администрации Московского района, где располагалась территориальная избирательная комиссия. Впоследствии суд отменил итоги голосования на участке № 1393. В начале лета 2020 года суд также удовлетворил иск о расформировании ИКМО «Новоизмайловское». Но лишь 13 августа Горизбирком наконец принял решение довести до конца ротацию депутатов в соответствии с решениями суда. Удостоверения предстоит получить шести кандидатам: это самовыдвиженцы Андрей Стариков, Дмитрий Коль, Максим Петров и Олег Соловьев, и выдвиженцы от КПРФ Галина Кукарцева и Владимир Локтев. Покинуть муниципальный совет должны депутаты от «Единой России» Валентина Калинина, Людмила Павлова, Оксана Морозова и Валерий Жилкин и самовыдвиженцы Лариса Бубович и Анна Поцелуева.

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Комментарии (1)

07A
Косяк дело такое, надо поаккуратней. Всем накосячивсим здоровья!
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