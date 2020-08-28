Экс-член правления «Альфа-Капитала» отсудил у бывшей жены компенсацию за то, что она рассказала о домашнем насилии
Никулинский районный суд защитил честь и достоинство жителя Москвы Евгения Живова, которого опорочила бывшая супруга. Она выложила в Сеть фотографии синяков — своих и ребёнка — и теперь должна заплатить 10 тысяч рублей.
О решении суда Ирина Живова сообщила в Facebook 28 августа. Поводом для тяжбы стал её пост в этой же социальной сети, который она опубликовала в октябре прошлого года. В нём женщина рассказала об итоге десятилетнего брака с Евгением Живовым, на тот момент челеном правления инвестиционной компании «Альфа-Капитал», разводе, разделе имущества и последнем визите.
Описывая его, Ирина использовала слова «подкараулил», «ворвался», «отмутузил». Позже она добавила фотографии синяков на своей руке и на руке одной из дочерей и показала протоколы. В них написано, что бывший муж «толкал», «тряс», «хватал за руки», а также причинил физическую боль, кровоподтёки и ушибы, которые не повлекли последствий.
Рассказ Ирины в соцсети возымел последствия через несколько дней. СМИ сообщили, что Евгений Живов уволен из «Альфа-Капитала». В компании заявили, что разделяют семейные ценности и считают насилие неприемлемым.
Согласно картотеке Никулинского суда, Живов подал гражданский иск к бывшей жене, в соответчиках в том числе «Коммерсантъ» и РБК. Как уточнили «Фонтанке» адвокат Виктория Дергунова, представляющая интересы ответчицы, Живов потребовал с бывшей жены 1 миллион рублей и опровержение, однако суд признал порочащим только заявление о физическом насилии с формулировкой, повторяющей статью 116 УК. Финансовые претензии судья сократила до 10 тысяч рублей.
Защита намерена обжаловать постановление. На днях Ирина Живова с адвокатом добились отмены решения Никулинского райсуда, который оставил двух дочерей отцу.