Никулинский районный суд защитил честь и достоинство жителя Москвы Евгения Живова, которого опорочила бывшая супруга. Она выложила в Сеть фотографии синяков — своих и ребёнка — и теперь должна заплатить 10 тысяч рублей.



О решении суда Ирина Живова сообщила в Facebook 28 августа. Поводом для тяжбы стал её пост в этой же социальной сети, который она опубликовала в октябре прошлого года. В нём женщина рассказала об итоге десятилетнего брака с Евгением Живовым, на тот момент челеном правления инвестиционной компании «Альфа-Капитал», разводе, разделе имущества и последнем визите.