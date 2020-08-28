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28.08.2020 15:16
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Сериал «Содержанки» получит третий сезон и другого режиссера

Видеосервис START 28 августа сообщил, что сериал «Содержанки» будет продлен еще на один, третий сезон.

Главную роль по-прежнему будет играть Дарья Мороз. А режиссером станет ее отец — Юрий Мороз, известный по проектам «Братья Карамазовы» и «Точка».

В сообщении платформы говорится, что новый сезон будет значительно отличаться от первых двух: «Во-первых, жесткой мужской доминантой. Во-вторых, неожиданными перевертышами по всем персонажам. В-третьих, насыщенностью событиями».

В настоящее время идет подготовка к съемкам.

Фото: фото с сайта https://vk.com/start_ru

Первые сезоны сериала «Содержанки» выходили, соответственно, 7 марта 2019 года и 30 января 2020 года. Режиссером первого сезона был Константин Богомолов, для которого этот проект стал дебютом в жанре многосерийного кино. Во втором сезоне он остался в качестве шоураннера, а в режиссерское кресло села Дарья Жук. В декабре 2019 года было объявлено, что права на показ купил видеосервис Amazon Prime Video — так эротический триллер о жизни в Москве смогли посмотреть жители других стран.

Фото: фото с сайта https://vk.com/start_ru

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