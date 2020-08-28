Сериал «Содержанки» получит третий сезон и другого режиссера

Видеосервис START 28 августа сообщил, что сериал «Содержанки» будет продлен еще на один, третий сезон.



Главную роль по-прежнему будет играть Дарья Мороз. А режиссером станет ее отец — Юрий Мороз, известный по проектам «Братья Карамазовы» и «Точка».



В сообщении платформы говорится, что новый сезон будет значительно отличаться от первых двух: «Во-первых, жесткой мужской доминантой. Во-вторых, неожиданными перевертышами по всем персонажам. В-третьих, насыщенностью событиями».



В настоящее время идет подготовка к съемкам.