Меркель призывает Россию не использовать резерв правоохранителей в Белоруссии
Канцлер Германии надеется, что Россия не задействует свой резерв правоохранительных органов РФ для помощи Белоруссии.
«Надеемся, что российские полицейские силы, созданные президентом России Владимиром Путиным, не будут размещены в Беларуси», — цитирует 28 августа заявление Ангелы Меркель Bild.
По ее словам, люди в Белоруссии должны иметь возможность «идти своим путем». Она призвала Россию уважать суверенитет соседней страны. Канцлер подчеркнула, что обсуждала тему Белоруссии с Владимиром Путиным.
При этом Меркель не считает, что нужны какие-то изменения в отношениях Германии и РФ. В интервью телеканалу «Россия 24» Владимир Путин накануне рассказал, что «Россия создала резерв сотрудников правоохранительных органов для Белоруссии». Он заверил, что пока нет необходимости в его использовании.