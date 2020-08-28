FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +16
75.24р89.00р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
28.08.2020 13:31
1
Печать

Меркель призывает Россию не использовать резерв правоохранителей в Белоруссии

Канцлер Германии надеется, что Россия не задействует свой резерв правоохранительных органов РФ для помощи Белоруссии.

«Надеемся, что российские полицейские силы, созданные президентом России Владимиром Путиным, не будут размещены в Беларуси», — цитирует 28 августа заявление Ангелы Меркель Bild.

По ее словам, люди в Белоруссии должны иметь возможность «идти своим путем». Она призвала Россию уважать суверенитет соседней страны. Канцлер подчеркнула, что обсуждала тему Белоруссии с Владимиром Путиным.

При этом Меркель не считает, что нужны какие-то изменения в отношениях Германии и РФ. В интервью телеканалу «Россия 24» Владимир Путин накануне рассказал, что «Россия создала резерв сотрудников правоохранительных органов для Белоруссии». Он заверил, что пока нет необходимости в его использовании.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

lamer
Для того, чтоб идти своим путем, нужны опытные проводники. Вот мы их и предоставим. А то, недайбох, заблудятся еще, потом собирай их по бывшим партизанским базам в лесах.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний