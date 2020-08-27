Путин рассказал о подготовке правоохранительных органов РФ для помощи Белоруссии

Владимир Путин сообщил, что Россия сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи соседней стране.



«Россия создала резерв сотрудников правоохранительных органов для Белоруссии. Необходимости в применении российских сил в Белоруссии пока нет, надеюсь и не будет, и с этим согласны и в Москве, и в Минске», — заявил 27 августа Владимир Путин в эфире «России 24», сообщает ТАСС.



Президент также заметил, что ситуация в Белоруссии «выравнивается». Он отметил, что белорусские силовики ведут себя «сдержанно».

