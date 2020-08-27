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27.08.2020 13:46
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Путин рассказал о подготовке правоохранительных органов РФ для помощи Белоруссии

Владимир Путин сообщил, что Россия сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи соседней стране.

«Россия создала резерв сотрудников правоохранительных органов для Белоруссии. Необходимости в применении российских сил в Белоруссии пока нет, надеюсь и не будет, и с этим согласны и в Москве, и в Минске», — заявил 27 августа Владимир Путин в эфире «России 24», сообщает ТАСС.

Президент также заметил, что ситуация в Белоруссии «выравнивается». Он отметил, что белорусские силовики ведут себя «сдержанно».

По его оценке внешние силы влияют на бывшую советскую республику «ради определенных политических интересов». Глава государства подчеркнул, что Россия выступает за мирное решение сложившейся в Белоруссии ситуации.

В середине августа Александр Лукашенко заявил, что Россия пообещал ему военную помощь при первом же запросе. В Кремле отметили, что необходимости в военной помощи из РФ нет.

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Комментарии (28)

Brit
Эффект домино в историческом процессе. Авторитарная власть рухнула на Украине, шатается на Белоруссии, и следующим черёд за Россией.
Имплантатор для либералов
Ну всё, конец белорусской движухе. Теперь точно Батьку сдвинуть не удастся. И это хорошо.
Modest_5e4ce41f7533b
Прямолинейная демонстрация пренебрежения к суверенитету независимого государства. Не с тем Лукашенко в объединение заигрался.
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