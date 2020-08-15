Лукашенко заявил, что Путин пообещал ему военную помощь при первом же запросе
Помочь с обеспечением безопасности на улицах Белоруссии своему коллеге Александру Лукашенко при первом же запросе готов президент России Владимир Путин.
Об этом вечером 15 августа рассказал сам Лукашенко, припомнив утренний разговор с Путиным. В случае «внешних военных угроз» и когда речь идет «о военной составляющей», у Белоруссии есть договор с Российской Федерацией. «Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило — абсолютно посвящен в то, что происходит. И мы с ним договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь», — пообещал пустить российскую армию на свою территорию Лукашенко, цитирует его агентство «БелТА».
Ранее некоторые белорусы, в том числе нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, допускали, что разгон митингов сразу после окончания выборов проходил с участием российского ОМОНа.
Отставки Лукашенко и перевыборов требуют тысячи людей по всей Белоруссии и за ее пределами. Тот факт, что на самом деле он проиграл, публично признают даже те, кто за него голосовал. В белорусских СМИ появляется все больше историй и фотографий людей, которых покалечили после задержания.