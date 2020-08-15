Лукашенко заявил, что Путин пообещал ему военную помощь при первом же запросе

Помочь с обеспечением безопасности на улицах Белоруссии своему коллеге Александру Лукашенко при первом же запросе готов президент России Владимир Путин.



Об этом вечером 15 августа рассказал сам Лукашенко, припомнив утренний разговор с Путиным. В случае «внешних военных угроз» и когда речь идет «о военной составляющей», у Белоруссии есть договор с Российской Федерацией. «Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило — абсолютно посвящен в то, что происходит. И мы с ним договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь», — пообещал пустить российскую армию на свою территорию Лукашенко, цитирует его агентство «БелТА».