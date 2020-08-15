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15.08.2020 20:06
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Лукашенко заявил, что Путин пообещал ему военную помощь при первом же запросе

Помочь с обеспечением безопасности на улицах Белоруссии своему коллеге Александру Лукашенко при первом же запросе готов президент России Владимир Путин.

Об этом вечером 15 августа рассказал сам Лукашенко, припомнив утренний разговор с Путиным. В случае «внешних военных угроз» и когда речь идет «о военной составляющей», у Белоруссии есть договор с Российской Федерацией. «Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило — абсолютно посвящен в то, что происходит. И мы с ним договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь», — пообещал пустить российскую армию на свою территорию Лукашенко, цитирует его агентство «БелТА».

Ранее некоторые белорусы, в том числе нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, допускали, что разгон митингов сразу после окончания выборов проходил с участием российского ОМОНа.

Отставки Лукашенко и перевыборов требуют тысячи людей по всей Белоруссии и за ее пределами. Тот факт, что на самом деле он проиграл, публично признают даже те, кто за него голосовал. В белорусских СМИ появляется все больше историй и фотографий людей, которых покалечили после задержания.

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Комментарии (58)

Вячеслав Рогожин
Вот только Беларуси от этих уродов нам и не доставало!!!
вадики
Давайте давайте)))С 600 тыс Хабаровском справится 35 дней не можете а хочите с 6 милионной Беларусью))))Там пока смертная казнь не отмененп пока)))))
michailPotapov
Луку в США послали, мечется между Китаем и Россией
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