Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич влюбилась в свой народ, а Лукашенко просит убраться, пока не поздно

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич в интервью белорусскому филиалу «Радио Свобода» выразила свое мнение о происходящем в ее родной стране. Возглавить протест она не готова, но полностью на стороне протестующего населения.

Разговор с Алексиевич состоялся 12 августа. По мнению писателя, власть в Белоруссии объявила войну своему народу и никто не мог представить, что ОМОН будет себя так вести – машина, из которой стреляют в ребенка, избитая беременная женщина, задержанные, которых душат коленями, а ночью происходят «просто военные действия», перечислила нобелевский лауреат. «Ходят слухи о том, что здесь много российского ОМОНа. Белорусы постоянно подчеркивают, что мы мирные люди, мы никого не будем бить и убивать. Почти нечеловеческая, сатанинская ярость, с которой действует ОМОН – мне трудно поверить, что это белорусский ОМОН. Мне кажется, что белорусские мальчики не могли так бить своих мам и сестер. В маленьких городках, где все друг друга знают, ОМОН отказывается избивать людей. Их люди не хотят бить своих людей», - рассказала писатель.



Она уверена, что на самом деле по итогам выборов Лукашенко проиграл оппозиционному кандидату Светлане Тихановской, а на отъезд последней к детям отреагировала сочувственно. «Я согласна со многими людьми, что она сделала свое дело. Она была и остается символом перемен, стремления к новой жизни и честности, самопожертвования для народа и своего мужа. В конце концов, человек не столь всемогущ. Она сделала, что могла. Ничего плохого о ней сказать не могу. Думаю, теперь надо позволить мужчинам выйти на первый план», - заключила Алексиевич.

Роль посредника в переговорах и того, кто объединит протестующих, она на себя взять не готова, в основном из-за состояния здоровья. Тем, кто вышел на улицы с протестом Алексиевич благодарна. «Я просто влюбилась в свой народ в последние несколько недель. Это совершенно разные люди, в этих людях совсем другая сила. Раньше у меня было некоторое разочарование – теперь нет. Нам нужно быть более организованными. В борьбе найдутся лидеры», - уверена писатель.

