Белорусские журналисты увольняются из государственных СМИ. Ведущий программы «Арсенал» обратился к министру обороны
Несколько журналистов государственных СМИ Белоруссии заявили о своем увольнении после масштабных акций протеста и объявления о победе Александра Лукашенко на президентских выборах. Все по своей воле.
Об увольнении рассказали ведущие Евгений Перлин и Ольга Богатыревич, оба работали на канале ОНТ (Общенациональное телевидение). «Что стало с моей Беларусью?» - задается вопросом Перлин на своей странице в Instagram вечером 12 августа. Он рассказал про годы, в которые вел новости на канале и выразил надежду, что «скоро вернётся та самая #МаяКраiнаБеларусь». «Я решил, что мой сегодняшний эфир на «Беларусь-1» был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам», - отметил журналист.
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Что стало с моей Беларусью? Я на телевидении в прямых эфирах работал с 2009 года. Новости, «Добрай Ранiцы, Беларусь», Евровидение (и взрослое, и детское). И проект, о котором мечтают многие - собственное вечернее шоу, которое мы снимали два сезона. 70 выпусков. Мы приглашали крутых звёзд и молодых белорусов, давали им возможность петь вживую, веселились в интерактивах. И «Макаёнка, 9» я создавал с нашей командой только ради ЭМОЦИИ нашего зрителя. Сейчас ни один из развлекательных проектов не вызывает ту эмоцию, ради которой они задумывались. Я решил, что мой сегодняшний эфир на Беларусь-1 был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам. Надеюсь, что скоро вернётся та самая #МаяКраiнаБеларусь ❤️.
Богатыревич написала, что «нас мало, но мы есть» и приложила к посту фото с заявлением. Работу она прекращает 19 августа.
Вера Каретникова с утреннего шоу на телеканале «Беларусь 1» также сообщила, что сегодня ее последний рабочий день, и это ее выбор. «Я писала, что скоро все будет хорошо. Так и будет». Днем ранее заявление об увольнении написал ее коллега Сергей Козлович.
Эмоционально выступил и Владимир Бурко, ведущий военной программы «Арсенал» на канале «Беларусь 1». Он заявил не только об увольнении, но и обратился к вооруженным силам Белоруссии, так как «негласно был медийным лицом министерства обороны республики» и 5 лет «читал новости, которые добровольно-принудительно утром в воскресенье смотрел весь личный состав вооруженных сил».
«Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не подумал, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа… Против мирного населения страны, против женщин и не дай Бог детей».
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Всем привет. Меня зовут Владимир Бурко. Я ведущий мероприятий и до недавнего времени ведущий военной программы «Арсенал» на канале "Беларусь 1". Начну с главного: я больше не ведущий этого телепроекта, ушёл сам, не без приключений, но ушёл. - 5 лет я негласно был медийным лицом министерства обороны республики Беларусь - 5 лет я вёл программу над созданием которой трудилась большая команда потрясающих людей, каждого из которых я обниму при встрече и надеюсь они мне ответят взаимностью - 5 лет я с очень серьёзным лицом рассказывал о том, что наша армия сама доблестная и сильная, военная техника самая современная, а весь высший офицерский состав – пример для подражания... - 5 лет я читал новости, которые добровольно-принудительно утром в воскресенье смотрел весь личный состав вооруженных сил - 5 лет – это больше 3 поколений призывников, служивших 1.5 года во всех видах и родах войск К чему я это всё… Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не подумал, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа… Против мирного населения страны, против женщин и не дай Бог детей. Я хочу обратиться к военным: солдатам и офицерам. Вы ждёте приказа. Вы прекрасно осознаёте каким будет этот приказ и скорее всего понимаете какими будут последствия для белорусов, которые просто хотели справедливости, а получат от вас пулю… Одумайтесь пока не поздно… Донесите совету безопасности и своему руководству, что ваши методы и методы смежных структур являются варварскими и антигуманными. Среди верхушки министерства обороны много разных людей. Мне кажется, как и во всех структурах, есть лизоблюды и карьеристы, но есть и настоящие офицеры, которые прошли войны, видели лицо смерти и таких офицеров большинство. Я прошу Вас принять верное решение, решение, которым мы, беларусы будем гордиться, потому что пока только нарастает ненависть от того, что мы видим… И в конце. Никто не хочет войны. Все акции проходят и будут проходить мирно. Люди хотят справедливости, люди просят их не обманывать, люди просят свободы. За последний пункт отвечаете именно вы, так что всё получится. Мы рядом и всегда поможем. #ведущийвладимирбурко #мызачестныеновости #нетвойне
Бурко призвал военных одуматься, так как они ждут приказа, «прекрасно осознают» каким он будет, и понимают, «какими будут последствия для белорусов, которые просто хотели справедливости, а получат от вас пулю».
«Донесите совету безопасности и своему руководству, что ваши методы и методы смежных структур являются варварскими и антигуманными. <...> Я прошу Вас принять верное решение, решение, которым мы, беларусы будем гордиться, потому что пока только нарастает ненависть от того, что мы видим», - добавил журналист.
Он также поименно перечислил генералов, на чью помощь рассчитывает, в том числе прозвучала фамилия министра обороны республики Виктора Хренина.
Под постами телеведущих аудитория выражает поддержку, называя их поступки мужественными.
Издание Tut.by сообщает, что также уволились ведущая СТВ Татьяна Бородкина и сотрудники Первого канала белорусского радио Александр Шустер и Татьяна Филипченко.
В Белоруссии протесты не утихают четвертый день. Силовики, в том числе, вылавливают граждан во дворах. Несколько человек среди населения погибли. ОМОН стреляет по окнам жилых домов.