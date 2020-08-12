Несколько журналистов государственных СМИ Белоруссии заявили о своем увольнении после масштабных акций протеста и объявления о победе Александра Лукашенко на президентских выборах. Все по своей воле.

Об увольнении рассказали ведущие Евгений Перлин и Ольга Богатыревич, оба работали на канале ОНТ (Общенациональное телевидение). «Что стало с моей Беларусью?» - задается вопросом Перлин на своей странице в Instagram вечером 12 августа. Он рассказал про годы, в которые вел новости на канале и выразил надежду, что «скоро вернётся та самая #МаяКраiнаБеларусь». «Я решил, что мой сегодняшний эфир на «Беларусь-1» был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам», - отметил журналист.

Богатыревич написала, что «нас мало, но мы есть» и приложила к посту фото с заявлением. Работу она прекращает 19 августа.

Вера Каретникова с утреннего шоу на телеканале «Беларусь 1» также сообщила, что сегодня ее последний рабочий день, и это ее выбор. «Я писала, что скоро все будет хорошо. Так и будет». Днем ранее заявление об увольнении написал ее коллега Сергей Козлович.

Эмоционально выступил и Владимир Бурко, ведущий военной программы «Арсенал» на канале «Беларусь 1». Он заявил не только об увольнении, но и обратился к вооруженным силам Белоруссии, так как «негласно был медийным лицом министерства обороны республики» и 5 лет «читал новости, которые добровольно-принудительно утром в воскресенье смотрел весь личный состав вооруженных сил».

«Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не подумал, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа… Против мирного населения страны, против женщин и не дай Бог детей».

Бурко призвал военных одуматься, так как они ждут приказа, «прекрасно осознают» каким он будет, и понимают, «какими будут последствия для белорусов, которые просто хотели справедливости, а получат от вас пулю».

