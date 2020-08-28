В Перми проведут вечер балета для единственного зрителя. Ради него в театре будут работать гардероб и буфет

На сайте театра изложена программа вечера — счастливчику покажут балеты «Аполлон Мусагет» Игоря Стравинского и «Серенада» на музыку Петра Чайковского. Место в зале единственный зритель сможет выбрать по собственному усмотрению — но до начала спектакля. При этом театр будет полноценно функционировать: откроются гардероб и буфет, в антракте подадут три звонка, а по окончании балетов танцовщики выйдут на поклон.

Пермский театр оперы и балета 28 августа объявил прием заявок от желающих поучаствовать в розыгрыше права на покупку билета в рамках акции «Один на один». В преддверии открытия сезона в Перми проведут вечер балета для единственного зрителя. Акция состоится 4 сентября, желающих просят заполнить анкету , а в случае выигрыша — заплатить за билет 1000 рублей.

Идея проекта — показать значимость публики при проведении спектакля, даже если в зале всего один человек.



«Зрительский опыт — тонкая материя, без которой невозможно само существование театра, — прокомментировал замысел главный режиссер Пермского театра оперы и балета Марат Гацалов. — В период карантина и онлайн-трансляций его ценность стала еще более значимой: просмотр записей спектакля с экрана никогда полноценно не заменит живое восприятие сценического действа человеком, сидящим в зале. Проект «Один на один» представляет собой идею зрительского опыта в его квинтэссенции. Он призван показать, что театральное событие может состояться лишь при непосредственном участии публики, даже когда ее представляет один-единственный зритель».

Заявки от желающих принимают до полудня 3 сентября. Режиссер Марат Гацалов вытянет номер в прямом эфире на YouTube-канале театра. Принять участие в акции может любой желающий старше 18 лет.



Ранее сходные эксперименты — но не в таком масштабе — проводили симфонические оркестры в Германии. Выступления их музыкантов проходили в режиме «один — одному»: один оркестрант играл для одного слушателя, при этом они не должны были общаться.

