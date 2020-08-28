«Внес неоценимый вклад». В Кремле выразили сожаление после отставки японского премьера

«Синдзо Абэ действительно внес неоценимый вклад в развитие двусторонних российско-японских отношений. И его приверженность к принципу решения всех спорных вопросов, даже самых сложных, исключительно посредством переговоров и посредством развития двусторонних отношений в тех областях, которые представляют взаимный интерес, абсолютно разделяется президентом России», — цитирует 28 августа заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь российского президента выразил сожаление по поводу отставки японского премьера и отметил его вклад в развитие отношений между двумя странами.

По его словам, при Абэ между Россией и Японией установились «блестящие» рабочие отношения. Песков отметил, что российской стороне «весьма жаль», что японский премьер покинул свой пост.

О своей отставке Синдзо Абэ объявил 28 августа на пресс-конференции. Он сложил полномочия из-за язвенного колита. Абэ заверил, что ему жаль, что не удалось подписать мирный договор с РФ.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.