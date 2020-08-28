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28.08.2020 11:41
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«Ухожу, не решив вопрос с Россией». Подавший в отставку японский премьер рассказал, что не успел сделать

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который подал в отставку, отметил, что так и не смог подписать мирный договор с Россией.

«Сожалею, что ухожу, не решив вопрос мирного договора с Россией», — заявил 28 августа Абэ на пресс-конференции.

По его словам, он сложил полномочия из-за язвенного колита, которым он страдает долгое время. «Я не смогу выносить правильные суждения из-за болезни», — отметил политик, призвав найти ему приемника.

Абэ пообещал продолжить исполнять свои обязанности, пока не будет найден новый премьер.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

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Комментарии (8)

Жора  
Вангую. Следующий тоже не решит! И следующий, следующий, следующий...
Piter Russo
Каждый премьер министр Японии последних 25 лет обещает решить вопрос с "северными территориями". И каждый решить не может, а с изменением конституции РФ - тема вообще закрылась.
Хотя по сути то проблема не в России, а в падающей экономике Японии, которую кредитовать уже некому кроме Китая, а в сферу влияния Китая попадать ой как не хочется, но придется.
DEMOMON
Скатертью дорога!
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