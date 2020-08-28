«Ухожу, не решив вопрос с Россией». Подавший в отставку японский премьер рассказал, что не успел сделать
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который подал в отставку, отметил, что так и не смог подписать мирный договор с Россией.
«Сожалею, что ухожу, не решив вопрос мирного договора с Россией», — заявил 28 августа Абэ на пресс-конференции.
По его словам, он сложил полномочия из-за язвенного колита, которым он страдает долгое время. «Я не смогу выносить правильные суждения из-за болезни», — отметил политик, призвав найти ему приемника.
Абэ пообещал продолжить исполнять свои обязанности, пока не будет найден новый премьер.
Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.