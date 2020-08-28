Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который подал в отставку, отметил, что так и не смог подписать мирный договор с Россией.



«Сожалею, что ухожу, не решив вопрос мирного договора с Россией», — заявил 28 августа Абэ на пресс-конференции.



По его словам, он сложил полномочия из-за язвенного колита, которым он страдает долгое время. «Я не смогу выносить правильные суждения из-за болезни», — отметил политик, призвав найти ему приемника.



Абэ пообещал продолжить исполнять свои обязанности, пока не будет найден новый премьер.

