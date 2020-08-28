«Второй раз за границу вас не пустят!». Мишустина просят отменить запрет на многократное пересечение границы

Путешественники просят скорректировать июньское распоряжение правительства, которое дало россиянам право однократно выезжать за границу на работу, учебу, лечение или для ухода за больными родственниками в других государствах. Позднее власти возобновили воздушное сообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией, разрешили всем гражданами летать в эти страны. Но на другие направления ограничения остались.

Авторы петиции просят убрать слово «однократное» или упорядочить выезд, разрешив выезжать человеку по делам, например, раз в месяц. «Сейчас открывается все больше стран для туризма. Из России во всех направлениях полетели самолеты. Туристы могут вылетать многократно и посещать другие, открытые страны. В то же время люди с двумя паспортами, с видом на жительство уже больше полугода не могут увидеть своих родных и близких, находящихся по другую сторону границы», — отмечается в обращении.

Ряд европейских стран разрешили пересекать свои границы для встречи с партнерами, мужьями и женами. Но многие россияне боятся использовать однократное право выезда, опасаясь, что их не выпустят из РФ во второй раз, добавляют авторы послания.

«Никто не знает, как долго продлится эта эпидемия, откройте границы хотя бы для людей с видом на жительство, поднимите «железный занавес», прекратите человеческие страдания!» — заключают они.

Петиция была создана 25 августа. За три дня ее подписало почти 900 человек.