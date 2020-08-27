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27.08.2020 18:16
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Смольный объявил конкурс на предпроект для продолжения фиолетовой линии метро. Она должна пойти за Шуваловский проспект

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры объявил конкурс на разработку предпроектной документации по строительству Фрунзенско-Приморской линии. Речь идет об участке от станции «Шуваловский проспект» до станции «Коломяжская».

Как сообщает КРТИ 27 августа, в участок входит также электродепо «Коломяжское». Максимальная цена контракта составляет почти 40 млн рублей, работы надо выполнить к 19 ноября 2021 года. По сути, подрядчик должен будет предоставить графические материалы и пояснительную записку. «Работы позволят получить данные по размещению трассы тоннелей, станций, наклонных ходов и вестибюлей, а также определить градостроительные и инженерно-технические ограничения размещения объектов метрополитена», — говорится в сообщении.

Напомним, согласно схеме развития метрополитена, участок Фрунзенско-Приморской линии от «Шуваловского проспекта» до «Коломяжской» построят после 2030 года.

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Комментарии (6)

onotolich
Помнится, в 1995 году в справочнике Yellow Pages была опубликована схема развития метро. К 2005 году обещали построить метро вплоть до Стрельны, кольцевую и еще несколько линий. А строят пока только особняки в природоохранных зонах...
Parallax
Вместо того, чтобы наконец-то построить метро в Красносельском районе, снова занимаются каким-то предпроектом предраспила.
USSR_forever
предлагаю прокопать метро до Выборга со станциями Сестрорецк, Зеленогорск, Рощино... В общем в самые посещаемые места летом.
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