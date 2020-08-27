Смольный объявил конкурс на предпроект для продолжения фиолетовой линии метро. Она должна пойти за Шуваловский проспект

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры объявил конкурс на разработку предпроектной документации по строительству Фрунзенско-Приморской линии. Речь идет об участке от станции «Шуваловский проспект» до станции «Коломяжская».

Как сообщает КРТИ 27 августа, в участок входит также электродепо «Коломяжское». Максимальная цена контракта составляет почти 40 млн рублей, работы надо выполнить к 19 ноября 2021 года. По сути, подрядчик должен будет предоставить графические материалы и пояснительную записку. «Работы позволят получить данные по размещению трассы тоннелей, станций, наклонных ходов и вестибюлей, а также определить градостроительные и инженерно-технические ограничения размещения объектов метрополитена», — говорится в сообщении.