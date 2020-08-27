Выступление Анны Нетребко и Михаила Татарникова на Зальцбургском фестивале покажут онлайн. Дирижёр из Петербурга был готов добираться пешком
Побывать виртуально на Зальцбургском фестивале и послушать выступление оперной дивы Анны Нетребко и певца Юсифа Эйвазова в сопровождении австрийского оркестра под управлением петербургского дирижёра Михаила Татарникова все желающие смогут через несколько часов, 27 августа, в 20.30. В это время запись концерта, который музыканты дали несколько дней назад, впервые покажут в Сети.
На «живом» выступлении 25 августа из-за пандемии коронавируса смогли присутствовать чуть больше тысячи человек. Вечер был посвящен 180-летию со дня рождения Петра Чайковского. Прозвучали дуэты и арии из «Пиковой дамы», «Евгения Онегина», «Иоланты», адажио из балета «Спящая красавица». Теперь запись будет доступна на сайте Зальцбургского фестиваля.
Михаил Татарников стал единственным дирижёром из России из всех участников фестиваля. О том, чтобы он смог пересечь границы и вовремя попасть в Австрию, договаривались послы и консулы нескольких стран. При этом, как говорит сам Татарников, если бы рейсы так и продолжили отменять, то «в Зальцбург пошел бы пешком». С 2012 по 2018 год маэстро был главным дирижером и музыкальным руководителем Михайловского театра в Петербурге. Он также работал в Мариинском театре, выступал в Большом театре и Ла Скала.
Привычный облик Зальцбургского фестиваля, которому в этом году исполняется 100 лет, изменила пандемия: зрителям и участникам не разрешают ходить в буфеты и собираться большими компаниями, вместо традиционного 41 дня он продлится ровно месяц, а количество концертов в программе сократили до 53 с двух сотен.