Выступление Анны Нетребко и Михаила Татарникова на Зальцбургском фестивале покажут онлайн. Дирижёр из Петербурга был готов добираться пешком

Побывать виртуально на Зальцбургском фестивале и послушать выступление оперной дивы Анны Нетребко и певца Юсифа Эйвазова в сопровождении австрийского оркестра под управлением петербургского дирижёра Михаила Татарникова все желающие смогут через несколько часов, 27 августа, в 20.30. В это время запись концерта, который музыканты дали несколько дней назад, впервые покажут в Сети.

На «живом» выступлении 25 августа из-за пандемии коронавируса смогли присутствовать чуть больше тысячи человек. Вечер был посвящен 180-летию со дня рождения Петра Чайковского. Прозвучали дуэты и арии из «Пиковой дамы», «Евгения Онегина», «Иоланты», адажио из балета «Спящая красавица». Теперь запись будет доступна на сайте Зальцбургского фестиваля.

