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27.08.2020 18:08
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На Моргенштерна подал в суд школьный учитель, потому что рэпер плохо влияет на подростков

Блогер и рэпер Моргенштерн стал ответчиком по иску от школьного учителя географии и музыканта Юрия Семеняка. Он требует ограничить доступ к «запрещенным информационным материалам».

Иск, следует из базы Тверского районного суда, зарегистрирован 26 августа, сегодня материалы уже переданы судье, дата рассмотрения пока не назначена. Истцы — педагог Артем Васильевых и блогер Юрий Семеняк, в ответчиках, кроме Моргенштерна, — уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Как пишет «Газета.ру», по мнению истцов, музыка рэпера противоречит закону о защите детей от вредной для них информации, дезориентирует подростков и имеет негативные для школьников последствия.

Авторы жалобы на Моргенштерна требуют забрать у музыканта его золотые украшения, продать их и направить деньги на популяризацию среднего образования.

Судя по иску, текст которого в виде фото опубликовал телеграм-канал Mash, поводом для жалобы послужил материал о рэпере на сайте Forbes, в котором каких-либо высказываний в адрес школьного образования от Моргенштерна не было, однако контент, по мнению авторов, «представляет угрозу» для несовершеннолетних и культивирует девиантное поведение.

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