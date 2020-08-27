На Моргенштерна подал в суд школьный учитель, потому что рэпер плохо влияет на подростков

Блогер и рэпер Моргенштерн стал ответчиком по иску от школьного учителя географии и музыканта Юрия Семеняка. Он требует ограничить доступ к «запрещенным информационным материалам».



Иск, следует из базы Тверского районного суда, зарегистрирован 26 августа, сегодня материалы уже переданы судье, дата рассмотрения пока не назначена. Истцы — педагог Артем Васильевых и блогер Юрий Семеняк, в ответчиках, кроме Моргенштерна, — уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Как пишет «Газета.ру», по мнению истцов, музыка рэпера противоречит закону о защите детей от вредной для них информации, дезориентирует подростков и имеет негативные для школьников последствия.