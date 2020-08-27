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27.08.2020 17:18
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Под Петербургом пропал четырехлетний мальчик. Возбуждено дело по статье «Убийство», хотя ребенок жив

Полиция Петербурга и области ищет тех, кто видел ребенка на фото. Отец в очередной раз забрал у матери малыша, но спрятался так, что его пока не могут найти и суперспецы из «заказного» отдела.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после пропажи ребенка в Любани Тосненского района. При этом сами сотрудники понимают, что ребенок жив. Его 43-летний отец, Александр Семенов, выкрал ребенка у бывшей жены. Причем не в первый раз. Маленький Андрей пропал 23 июля из квартиры, где он проживает с 38-летней матерью.

Фото: предоставлено ГУ МВД по СПб и ЛО
Фото: предоставлено ГУ МВД по СПб и ЛО
Фото: предоставлено ГУ МВД по СПб и ЛО

После прошлого похищения малыша нашли быстро. В этот раз все оказалось сложнее. Оперативники разобрали по «косточкам» все три мобильных телефона Семенова, подняли камеры видеонаблюдения, чтобы сфокусироваться на его черном «Шевроле Тахо» с госномером Т105МХ178, но мужчина как канул в Лету. Правда, перед этим отправил бывшей супруге фото со свои паспортом, говорящее само за себя.

В полиции опасаются, что мужчина вошел в некоторое странное восприятие реальности. «Он изменился, отпустил бороду, последнее время выражает явно неадекватные мысли. Мы уверены, что он залег с ребенком где-то в глуши, в деревне, и живет в своем мироощущении», — говорит полицейский, добавляя, что это только версия.

Сотрудник предоставил телефоны для тех, кто может помочь в розыске: +7-911-265-64-19, +7-905-284-31-85, 573-21-77.

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Комментарии (14)

lamer
Может ждет результаты теста ДНК. Вот может быть удивление по итогам.
reyals
Против меня 105 возбудили только через год.
А тут - прямо сразу.
Интересно, почему?
Агроном аэродрома
Так, наверное, ещё алименты на штукатурку не плОтит, стервец!
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