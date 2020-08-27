Петербургские водители утром 27 августа наблюдали за попытками водителя грузового фургона преодолеть ловушку «моста глупости номер два» на Южном шоссе. Главным препятствием при этом оказался не сам мост.



Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», грузовая «Газель» смогла проехать под железнодорожным мостом на Южном шоссе, но не поместилась по высоте под ограничительной балкой за ним. Водитель спустил фургону колеса, но и этот маневр не помог.

Судя по видео, к этому моменту у моста уже скопились не только зрители, но и очередь из машин за «Газелью».