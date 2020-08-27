«Газель» одолела мост на Южном шоссе, но не прошла под ограничителем. Не помогли даже спущенные колеса
Петербургские водители утром 27 августа наблюдали за попытками водителя грузового фургона преодолеть ловушку «моста глупости номер два» на Южном шоссе. Главным препятствием при этом оказался не сам мост.
Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», грузовая «Газель» смогла проехать под железнодорожным мостом на Южном шоссе, но не поместилась по высоте под ограничительной балкой за ним. Водитель спустил фургону колеса, но и этот маневр не помог.
Судя по видео, к этому моменту у моста уже скопились не только зрители, но и очередь из машин за «Газелью».
vk.com/spb_today
Мост на Южном шоссе не менее активен в ловле грузовиков, чем знаменитый «мост глупости» на Софийской улице. В конце июля под ним так же не прошла грузовая «Газель».