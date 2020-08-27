«Ничего у них в этом плане не получится!» Лукашенко заявил о гибридной и дипломатической войне против Белоруссии
Александр Лукашенко выступил с заявлением, в котором обвинил другие страны в гибридной и дипломатической войне против республики.
«Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне», — цитирует 27 августа заявление Лукашенко БелТА.
По его словам, «неустоявшиеся соседи» страны открыто выступают за новые выборы и начинают вмешиваться в дела Белоруссии. «Налицо дипломатическая война», — резюмировал глава государства.
Лукашенко также констатировал, что белорусские войска были переброшены на западные границы. Он отметил, что некоторые силы «спят и видят», что Белоруссия распадется. «Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно», — заверил президент.
В НАТО сегодня сообщили, что альянс не наращивает военную мощь у границ Белоруссии.