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27.08.2020 12:40
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«Ничего у них в этом плане не получится!» Лукашенко заявил о гибридной и дипломатической войне против Белоруссии

Александр Лукашенко выступил с заявлением, в котором обвинил другие страны в гибридной и дипломатической войне против республики.

«Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне», — цитирует 27 августа заявление Лукашенко БелТА.

По его словам, «неустоявшиеся соседи» страны открыто выступают за новые выборы и начинают вмешиваться в дела Белоруссии. «Налицо дипломатическая война», — резюмировал глава государства.

Лукашенко также констатировал, что белорусские войска были переброшены на западные границы. Он отметил, что некоторые силы «спят и видят», что Белоруссия распадется. «Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно», — заверил президент.

В НАТО сегодня сообщили, что альянс не наращивает военную мощь у границ Белоруссии.

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