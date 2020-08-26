Инфляция в России на нуле вторую неделю подряд

Федеральная служба госстатистики посчитала, что инфляция в России за период с 18 по 24 августа 2020 года, как и неделей ранее, оказалась нулевой.
По данным Росстата, с начала августа потребительские цены снизились на 0,1 %, а с начала года возросли на 2,9 %. В годовом выражении инфляция в РФ на 24 августа (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) сформировалась на уровне около 3,375 %.
За отчетный период, по данным Росстата, в категории продовольственных товаров наиболее заметно выросли цены на свинину — на 0,6 %. При этом подорожание на 2 % и более зафиксировано в восьми субъектах РФ, в том числе в Ивановской и Тульской областях — на 3,7 % и 2,5 % соответственно. В свою очередь, в Алтайском крае свинина стала дешевле на 2,4 %.
В статистическом ведомстве добавили, что среди остальных продуктов питания наблюдалось увеличение цен на черный чай — на 0,4 %, полукопченую колбасу, сметану и сыры — на 0,3 %, вареную колбасу, жирный творог, подсолнечное масло, хлеб, фруктово-ягодные и овощные консервы для детского питания, мягкие конфеты, глазированные шоколадом, — на 0,2 %. В то же время пшено подешевело на 0,3 %, а куриное мясо — на 0,2 %.
Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 3,5 %, в том числе на картофель — на 4,5 %, морковь и яблоки — на 3,9 %.