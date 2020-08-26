Инфляция в России на нуле вторую неделю подряд

Федеральная служба госстатистики посчитала, что инфляция в России за период с 18 по 24 августа 2020 года, как и неделей ранее, оказалась нулевой.

По данным Росстата, с начала августа потребительские цены снизились на 0,1 %, а с начала года возросли на 2,9 % . В годовом выражении инфляция в РФ на 24 августа (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) сформировалась на уровне около 3,375 %.