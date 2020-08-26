Как «Газпром» покупал Месси 12 лет назад

Ведущие клубы Европы выстроились в очередь за Месси после его решения покинуть «Барселону». Отдел спорта «Фонтанки» вспоминает, как 12 лет назад «Зенит» тоже хотел купить аргентинскую сверхзвезду. По крайней мере на уровне обмена факсами.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/Архив

В 2008 году многим в России казалось, что наступил расцвет империи. По крайней мере, в этом точно были уверены в «Зените», после побед в Кубке и Суперкубке УЕФА, и в «Газпроме», ставшем третьей компанией мира по капитализации (365,1 млрд долларов). Но даже с учетом этого мало кто поверил в новость о том, что петербургский клуб хочет купить нападающего «Барселоны» Месси. Тем не менее «Зенит» официально подтвердил эту информацию.

Все началось с желания главного тогда российского футболиста Андрея Аршавина уехать в один из топ-клубов Европы. Десятый номер петербургской команды мечтал о «Барселоне». «Барселона» и сама захотела заполучить Аршавина. Но «Зенит» тогда не готов был расстаться со своей главной звездой.



Вот как описывал ту историю сам Аршавин в интервью «Матч ТВ»:

«В «Арсенал» меня продали за 18 миллионов евро, а «Барса» давала 15. Но по «Барселоне» не было вопросов, чтобы кто-то кому-то дал еще. Было просто летом предложение. Дмитрий Селюк (футбольный агент. — Прим. ред.) это организовал. И обратно полетело письмо, что мы только на Лионеля Месси его готовы обменять. Так говорят, я не знаю точно. Ну сразу был ответ, что Аршавин не продается».

Судя по словам других участников процесса, все было немного иначе. После матча сборной России на Евро-2008 против Голландии, лучшим игроком которого был назван Аршавин, представители «Барселоны» встретились с Андреем, и на следующий день в офис «Зенита» пришел факс с запросом на трансфер футболиста за 15 млн евро. И хотя еще несколько месяцев назад эта цена петербуржцев устраивала, они ответили отказом.

«Вопрос по Аршавину решал непосредственно Алексей Миллер — сигнал шел от руководства «Газпрома», — рассказывал в интервью Sports.ru Селюк. — «Зенит» не хотел отдавать своего лидера и главного футболиста страны. Шла эйфория от бронзы сборной — Аршавин стал звездой. «Зенит» не торговался. «Барселона» солидный клуб, их не пошлешь куда-то».



Денис Лахтер, также представлявший в то время интересы Аршавина, вспоминает, что руководство «Зенита» отреагировало оригинально: «Если вы платите за Аршавина 15 миллионов, то мы хотим за 20 купить Месси». И «Зенит» действительно отправил официальный запрос в «Барселону» о покупке Месси. 28 июня 2008 года тогдашний пиар-директор сине-бело-голубых Алексей Блинов подтвердил эту информацию. При этом он отметил, что в запросе не было указано конкретной суммы.

«Вести переговоры относительно сумм не имеет смысла, пока «Барселона» не ответит нам, что готова к переговорам, — говорил тогда Блинов. — Возможно, их и вовсе не заинтересует продажа Месси. Многие пишут о том, что это PR-ход со стороны «Зенита»? Полагаю, «Зенит» не нуждается в лишней рекламе. У нас всё-таки есть спонсоры, готовые покупать игроков такого уровня. «Зенит» готов вести переговоры с «Барселоной» и без учёта ситуации с Аршавиным. Когда мы нацелились на Месси, разговоров относительно отъезда Андрея в «Барселону» с доплатой для приобретения Лионеля не было. Заинтересованность каталонцев в Аршавине никак не связана с Месси. Мы просто хотим купить очень полезного игрока. Сейчас мы нацелены только на аргентинца. Но наши селекционеры следят за трансферным рынком».



Спустя 12 лет «Фонтанка» связалась с Блиновым и обсудила с ним это заявление.

— Мне сложно рассказать какие-то детали той истории, потому что я не был погружен в процесс трансферов, а только давал комментарии, — признался бывший пиар-директор «Зенита».

— Вот вы получили указание сделать такое заявление. Вы сами к этой идее с улыбкой отнеслись?

— Здесь как раз все понятно. «Зенит» образца 2008 года — это команда, которая идет на подъем, чья главная цель — стать ведущим клубом европейского уровня. И вот появляется информация, что кто-то хочет купить твоего игрока. Ответная реакция должна быть точно такая же. Заявив о желании купить Месси, «Зенит» тогда как бы поднял себя на этаж выше. Мы таким образом заявили, что можем вести диалог с топ-клубами наравне. Хотя я не исключаю, что тренерский штаб и руководство реально располагало желанием купить Месси. Сейчас это кажется фантастическим, но в «Зените» я много раз встречался с подобными вещами, которые потом становились реальностью. Про тот же Кубок УЕФА Дик Адвокат говорил, что мы обязательно его возьмем, а я, при всем уважении и вере, с большим сомнением относился к этим заявлениям. Но если говорить об этом только как о пиаре, то ход был сделан достойно. Мы привлекли к себе внимание. Если мы об этом вспоминаем 12 лет спустя, значит, мы все сделали правильно.



— Как мне рассказывали, идея отправить запрос в «Барселону» по поводу покупки Месси и сделать публичное заявление исходила непосредственно от Алексея Миллера.

— Я этого распоряжения не видел и говорить за Алексея Борисовича не могу, потому что не знаю. Но знаю, что Алексей Борисович всегда ставил мегацели перед командой. Поэтому меня бы не удивило, если бы это действительно было так. Как и не удивило то, что в тот момент «Зенит» был готов вести переговоры по игрокам самого высшего уровня.

— То есть тогда это не воспринималось как шутка?

— Для меня нет. Я и сейчас это так не воспринимаю. «Зенит» — это команда, которая может очень и очень многое.

— То есть тогда казалось, что возможно все, в том числе и Месси в «Зените»?

— Да, абсолютно. Мы были на хорошем ходу. О «Зените» говорила вся Европа. Поэтому вполне.

— Могли бы вы вспомнить, от кого конкретно из руководства команды вы получили распоряжение подтвердить интерес к Месси?

— Сейчас мне сложно это вспомнить. Думаю, что тогда всю информационную политику мы обсуждали с Сергеем Александровичем Фурсенко. Он точно должен был каким-то образом участвовать в этом процессе. Но это точно не было так, что позвонили из пресс-службы «Газпрома» и сказал: «Запускай эту информацию, нам Алексей Борисович велел». Думаю, что это могло возникнуть где-то в процессе простого разговора: они хотят у нас забрать Аршавина, а мы у них тогда заберем Месси. А потом это уже превратилось в «а давайте мы поговорим об этом серьезно».



— «Барселона» как-то ответила на запрос «Зенита»?

— Не видел документов. Кажется, какая-то реплика от них приходила. Но точно воспроизвести её не смогу.

Отметим, что, с точки зрения цены, покупка Месси тогда для «Зенита» точно не выглядела фантастикой. Понятно, что за 20 млн евро его никто бы не продал, но сайт transfermarkt.ru оценивал в 2008 году Месси в 55 млн евро, а Аршавина в 24 млн евро. Однако через полгода капитализация «Газпрома» рухнула до 77,1 миллиарда евро, и Андрея продали в «Арсенал» за 18 млн евро. О Месси в «Зените» больше не вспоминали.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

