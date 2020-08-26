В Петербурге пройдут масштабные экологические соревнования
В Петербурге 29 августа состоится молодежный экологический турнир «Летний Кубок Чистоты», организованный проектом «Чистые Игры». Петербуржцы будут соревноваться в очистке зелёных территорий от мусора — индивидуально, семьями или с друзьями, в 20 точках по всему городу. Принять участие в турнире могут все желающие.
«Чистые Игры» в классическом формате — это большая игра-фестиваль на свежем воздухе, в которой участвуют сотни человек. Команды решают экологические загадки, находят артефакты, собирают и разделяют мусор, получают за это баллы и выигрывают призы. В этом году из-за пандемии Covid-19 и запрета на массовые мероприятия «Чистые Игры» разработали новый формат. Участники стартуют в разное время, в разных местах и не пересекаются друг с другом.
«2020-й год дал нам интересный вызов, — рассказывает руководитель МОО «Чистые Игры» Дмитрий Иоффе. — Все наши весенние мероприятия отменились, и мы были вынуждены искать новые форматы. Наши региональные координаторы в Сочи, Первоуральске и Полярных Зорях опробовали так называемый «децентрализованный» формат, а по всей России мы провели Премию борцов с мусором. Оказалось, индивидуально люди тоже готовы участвовать, а почувствовать себя командой можно и в онлайне».
По словам руководителя комитета по молодежной политике Юлии Аблец, экологические соревнования вызывают всё больший интерес у петербуржцев. «И неудивительно, ведь это современный формат с геймификацией. Ты вроде бы играешь, соревнуешься, и в то же время делаешь доброе дело. В условиях отмены массовых мероприятий мы с «Чистыми Играми» нашли вариант проведения, при котором будет обеспечена безопасность всех участников и выполнение эпидемиологических требований, и этим летом у всех нас есть возможность побороться за чистоту. Присоединяйтесь».
Турнир пройдёт в 14 районах города. Участники объединятся в чатах мессенджеров, а в течение всей игры будет идти онлайн-трансляция с прямыми включениями из разных точек. Собранные отходы будут утилизированы, часть будет направлена на вторичную переработку.
Принять участие в соревнованиях могут все желающие, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте «Чистых Игр». Участие бесплатное. Самых активных борцов с мусором в финале соревнований наградят призами.
«Чистые игры» — общественное движение, возникшее в Санкт-Петербурге в 2014 году из небольшой группы активистов. Впервые идея Игр была опробована на реке Вуоксе в Ленинградской области. Это командные соревнования по очистке территорий от мусора и разделению отходов. Участники решают экологические загадки, находят артефакты, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Статистика игр ведётся в реальном времени на сайте и в мобильном приложении.
По состоянию на апрель 2020 года было проведено 853 игры в России и еще в 16 странах (Венесуэле, Китае, Японии, Вьетнаме, Малайзии, Индии, Нигерии, Италии, Польше, Болгарии, Латвии, Эстонии, Грузии, Казахстане, Беларуси и Украине). Игры объединили 59 755 игроков, которые собрали 152 471 мешок или 1 207 тонн мусора.
В Петербурге в 2019 году на весеннем и осеннем турнирах, организованных комитетом по молодежной политике и МОО «Чистые Игры», участники собрали 30 тонн отходов.