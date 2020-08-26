В Петербурге пройдут масштабные экологические соревнования

В Петербурге 29 августа состоится молодежный экологический турнир «Летний Кубок Чистоты», организованный проектом «Чистые Игры». Петербуржцы будут соревноваться в очистке зелёных территорий от мусора — индивидуально, семьями или с друзьями, в 20 точках по всему городу. Принять участие в турнире могут все желающие. «Чистые Игры» в классическом формате — это большая игра-фестиваль на свежем воздухе, в которой участвуют сотни человек. Команды решают экологические загадки, находят артефакты, собирают и разделяют мусор, получают за это баллы и выигрывают призы. В этом году из-за пандемии Covid-19 и запрета на массовые мероприятия «Чистые Игры» разработали новый формат. Участники стартуют в разное время, в разных местах и не пересекаются друг с другом.

«2020-й год дал нам интересный вызов, — рассказывает руководитель МОО «Чистые Игры» Дмитрий Иоффе. — Все наши весенние мероприятия отменились, и мы были вынуждены искать новые форматы. Наши региональные координаторы в Сочи, Первоуральске и Полярных Зорях опробовали так называемый «децентрализованный» формат, а по всей России мы провели Премию борцов с мусором. Оказалось, индивидуально люди тоже готовы участвовать, а почувствовать себя командой можно и в онлайне». По словам руководителя комитета по молодежной политике Юлии Аблец, экологические соревнования вызывают всё больший интерес у петербуржцев. «И неудивительно, ведь это современный формат с геймификацией. Ты вроде бы играешь, соревнуешься, и в то же время делаешь доброе дело. В условиях отмены массовых мероприятий мы с «Чистыми Играми» нашли вариант проведения, при котором будет обеспечена безопасность всех участников и выполнение эпидемиологических требований, и этим летом у всех нас есть возможность побороться за чистоту. Присоединяйтесь».