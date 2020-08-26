Петербуржец Шохин за стрельбу по фонарям получил условно, его друг-майор — несколько неприятных мгновений

Суд в Петербурге закончил разбирательства по делу о хулиганской стрельбе на Кубинской улице в Петербурге в коронавирусный май. Тогда двое выпивших друзей тушили лампочки в уличных фонарях с помощью пуль.



О приговоре 26 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Год условно получил 44-летний петербуржец Алексей Шохин. Он полностью признал вину в том, что в два часа ночи 23 мая не менее двух раз стрелял по фонарям на Кубинской из «Сайги».



Так же, можно сказать положительно, закончилась история для майора петербургской полиции, который оказался другом, собутыльником и владельцем оружия. Стрелял не он, а значит и привлекать его не за что — пил сотрудник в свой выходной.

