FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +16
74.51р88.06р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
26.08.2020 15:15
3
Печать

Петербуржец Шохин за стрельбу по фонарям получил условно, его друг-майор — несколько неприятных мгновений

Суд в Петербурге закончил разбирательства по делу о хулиганской стрельбе на Кубинской улице в Петербурге в коронавирусный май. Тогда двое выпивших друзей тушили лампочки в уличных фонарях с помощью пуль.

О приговоре 26 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Год условно получил 44-летний петербуржец Алексей Шохин. Он полностью признал вину в том, что в два часа ночи 23 мая не менее двух раз стрелял по фонарям на Кубинской из «Сайги».

Так же, можно сказать положительно, закончилась история для майора петербургской полиции, который оказался другом, собутыльником и владельцем оружия. Стрелял не он, а значит и привлекать его не за что — пил сотрудник в свой выходной.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

ПригожинскийТролль
Майор - друган Вышенкова, поэтому просто пара неприятных минут.
Vahmistroff
Как это не за что? Носил в пьяном состоянии, незаконно передал собутыльнику -- как минимум 2 пункта статьи 20.8. КоАП РФ:

4.1. Ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой.

6. Незаконные приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка или ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного поражения

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток с конфискацией оружия и патронов к нему;
Юра Алекс
А вот за куклу "Пу" два года колонии, да и за пение в храме двушечка...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний