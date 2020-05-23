«Спасибо, стрелял по фонарям, а не по окнам». Полиция Петербурга разбирается со своим пьяным майором
Полиция Московского района задержала петербуржца после стрельбы по фонарям. Вскоре нашли и его веселого приятеля с ружьем. Он оказался сотрудником их подразделения.
По информации «Фонтанки», около трех часов ночи 23 мая в полицию города поступили звонки от граждан, проживающих на Кубинской улице Московского района. Одни сообщили о звуках выстрелов, другие — о двух неизвестных, пытавшихся пулями потушить фонари.
Когда на место прибыл наряд, то возле корпуса 1 дома 70 по Кубинской улице полицейские задержали отчетливо нетрезвого петербуржца. 44-летний Шохин проживает на проспекте Луначарского, и он не смог объяснить, что делает один на Кубинской. После доставления его в территориальный отдел выяснилось, что вместе с ним был и его товарищ. Просто они немного погуляли в квартире и решили пострелять из его ружья. Живет он как раз в доме 70, а фамилия его Акчурин.
Судя по всему, сотрудники задали задержанному уточняющий вопрос: «А не майор ли он полиции?» После утвердительного ответа руководство УМВД ночью было поставлено в известность о том, что их сотрудник штаба, майор Акчурин влип в пренеприятную историю. Так, часам к пяти утра начальник УМВД по Московскому району, полковник Плаксин проснулся и вряд ли после этого заснул.
По данным «Фонтанки», было принято решение заходить в гости к майору. В результате к утру сотрудник оказался у себя на службе, хотя был и выходной.
В данное время происходит разбор ситуации. В том числе выяснено, что двух фонарей на Кубинской улице не хватает — они разбиты. От редакции «Фонтанка» добавляет, что если учесть количество выстрелов — четыре, то при их уровне алкогольного состояния это неплохой результат. К тому же один из собеседников «Фонтанки» в территориальной полиции нашел и позитив в неприятности. «Спасибо, что по фонарям стрелял, а не по окнам», — прокомментировал он.
Насколько известно журналисту нашего издания, задача поставлена на возбуждение уголовного дела по хулиганству.