«Спасибо, стрелял по фонарям, а не по окнам». Полиция Петербурга разбирается со своим пьяным майором

Полиция Московского района задержала петербуржца после стрельбы по фонарям. Вскоре нашли и его веселого приятеля с ружьем. Он оказался сотрудником их подразделения.

По информации «Фонтанки», около трех часов ночи 23 мая в полицию города поступили звонки от граждан, проживающих на Кубинской улице Московского района. Одни сообщили о звуках выстрелов, другие — о двух неизвестных, пытавшихся пулями потушить фонари.

Когда на место прибыл наряд, то возле корпуса 1 дома 70 по Кубинской улице полицейские задержали отчетливо нетрезвого петербуржца. 44-летний Шохин проживает на проспекте Луначарского, и он не смог объяснить, что делает один на Кубинской. После доставления его в территориальный отдел выяснилось, что вместе с ним был и его товарищ. Просто они немного погуляли в квартире и решили пострелять из его ружья. Живет он как раз в доме 70, а фамилия его Акчурин.