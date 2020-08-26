Министр обороны рассказал, какие военные первыми будут привиты от коронавируса

О том, кому и в каком порядке будут давать вакцину от COVID-19 в российской армии 26 августа, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу телеканалу «Звезда». Первыми привьют моряков.



По словам Шойгу, после поступления вакцины в армию прививки в первую очередь сделают морякам подводного флота и экипажам кораблей дальней морской зоны. Среди первых могут быть также военные ракетных войск стратегического назначения.

