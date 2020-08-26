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26.08.2020 12:01
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Министр обороны рассказал, какие военные первыми будут привиты от коронавируса

О том, кому и в каком порядке будут давать вакцину от COVID-19 в российской армии 26 августа, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу телеканалу «Звезда». Первыми привьют моряков.

По словам Шойгу, после поступления вакцины в армию прививки в первую очередь сделают морякам подводного флота и экипажам кораблей дальней морской зоны. Среди первых могут быть также военные ракетных войск стратегического назначения.

Производство первой в мире вакцины против коронавируса, разработанной РФПИ и Центром имени Гамалеи, началось в России в середине августа. Известно, что медиков и лиц из групп риска будут прививать от COVID-19 параллельно с проведением финального этапа исследований вакцины.

В Минздраве РФ предупредили россиян о предлагающих в интернете платную вакцинацию мошенниках.

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Комментарии (4)

Vahmistroff
Представляю картину: работают видеокамеры зомбоящика, центральные каналы, микрофоны, играет марш "Варшавянка", в очереди на "прививку" разннообразные военные, кисилевокомментаторы комментируют и пропагандируют.
В медкабинете под камеры достойным военным с лампасами вкалывают физраствор, а солдатикам срочной службы, дедовщины в которой теперь нет, вкалывают жижу, которую американцы даже шимпанзе вкалывать отказались...
P.S. Ожидаем сообщения руководства ФСИН о "добровольной" всеобщей вакцинации их подопечных.
RemyMartin
Так главком по идее должен пример подать.
olla
ну да, слишком много у нас здоровых мужиков - вколите им фигню с неизвестными последствиями для иммунной системы
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