Министр обороны рассказал, какие военные первыми будут привиты от коронавируса
О том, кому и в каком порядке будут давать вакцину от COVID-19 в российской армии 26 августа, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу телеканалу «Звезда». Первыми привьют моряков.
По словам Шойгу, после поступления вакцины в армию прививки в первую очередь сделают морякам подводного флота и экипажам кораблей дальней морской зоны. Среди первых могут быть также военные ракетных войск стратегического назначения.
Производство первой в мире вакцины против коронавируса, разработанной РФПИ и Центром имени Гамалеи, началось в России в середине августа. Известно, что медиков и лиц из групп риска будут прививать от COVID-19 параллельно с проведением финального этапа исследований вакцины.
В Минздраве РФ предупредили россиян о предлагающих в интернете платную вакцинацию мошенниках.