Недельным шагом. В Петербурге вновь растет количество коронавирусных смертей

В статистику коронавирусных смертей по Петербургу за 26 августа попали 18 смертельных случаев. По всей стране — 115.



Данные приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Всего в Северной столице с начала пандемии погибли 2375 человек, из них 18 включили в статистику за последние сутки. Выписали за это же время 75 человек, при этом по официальным данным сайта «стопкоронавирус.рф», больными остаются почти 8 тысяч человек.



Два дня назад в городе смертельных случаев зарегистрировано не было вообще. Если посмотреть на общий график статистики, то резкое падение фиксируется примерно раз в неделю.

