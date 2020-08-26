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26.08.2020 10:51
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Недельным шагом. В Петербурге вновь растет количество коронавирусных смертей

В статистику коронавирусных смертей по Петербургу за 26 августа попали 18 смертельных случаев. По всей стране — 115.

Данные приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Всего в Северной столице с начала пандемии погибли 2375 человек, из них 18 включили в статистику за последние сутки. Выписали за это же время 75 человек, при этом по официальным данным сайта «стопкоронавирус.рф», больными остаются почти 8 тысяч человек.

Два дня назад в городе смертельных случаев зарегистрировано не было вообще. Если посмотреть на общий график статистики, то резкое падение фиксируется примерно раз в неделю.

В России от коронавируса умерли 16 683 человека, из них 115 попали в статистику за последние сутки.

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Комментарии (2)

Павел Михайлов
Это мизер, по сравнению с тем, сколько ежедневно умирает от сс заболеваний и онкологии.Пока прокуратура не посадит пару главрачей за приписки и воровство из бюджета, так и будут мухлевать со статистикой по ковиду
2 ударная
Юмористы!
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