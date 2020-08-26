Водителю маршрутки подожгли автомобиль. Ищут мужчину в светлой кофте

Уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества возбудила полиция Красносельского района после слов очевидца.



Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 августа в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, нкануне около часа ночи в полицию позвонила женщина. Она рассказала, что видела, как во вдоре дома 21 по проспекту Народного Ополчения загорелась машина.



Когда полицейские прибыли на место, пожарные уже потушили горевший «Форд Фокус», свидетельница же рассказала, что видела, как к машине подошел мужчина в темных джинсах и светлой кофте, облил её какой-то жидкостью, после чего она вспыхнула.

