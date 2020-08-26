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26.08.2020 07:00
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Власти Белоруссии испортили паспорта российским журналистам

Власти Белоруссии испортили паспорта российских журналистов, поставив туда штампы о пятилетнем запрете въезжать в республику. По российским законам, документы стали недействительными. Об этом 26 августа сообщили в МВД России.

«В соответствии с пунктом 6 постановления правительства РФ "Об утверждении положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации" запрещается вносить в паспорт сведения, отметки и записи, не предусмотренные настоящим положением. Паспорт, в который внесены сведения, отметки или записи, не предусмотренные настоящим положением, является недействительным», - рассказали в ведомстве РИА Новости.

В МВД отметили, что к административной ответственности владельцев испорченных паспортов привлекать не будут, поскольку их вина отсутствует.

Российских журналистов задержали после президентских выборов в Белоруссии. После их отпустили, но некоторые получили запрет въезжать в республику сроком на пять лет. В частности, речь идет о фотокорреспонденте МИА «Россия сегодня» Илье Питалеве. Также были высланы три журналиста «Дождя». Въезд в страну запретили и журналисту Znak.com Никите Телиженко, сотруднику «Медузы» Максиму Солопову и другим.

Массовые акции протеста проходят в Минске две недели, со дня президентских выборов 9 августа. Белорусы сначала были недовольны официальными результатами, согласно которым у Лукашенко больше 80 процентов голосов, затем пылу добавили жестокие задержания и избиения в изоляторах. Несколько человек за время протестов по всей стране погибли.

На прошлой неделе сторонники экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской создали координационный совет для обеспечения транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Однако его признали неконституционным.

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Комментарии (14)

Djnyana
С таким штампом, это уже.. - готовая шенгенская виза! )
OldObyvatel
А что делать теперь с поговоркой: "Бьют не по паспорту, а по морде?"
Остается только вспомнить Салтыкова нашего Щедрина: "Это еще хорошо, что паспорт испортили, а то скоро за российский паспорт в морду давать будут."
261896911
А они туда как частные лица ездили или оформлялись как положено журналистам?
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