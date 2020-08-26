Власти Белоруссии испортили паспорта российским журналистам

Власти Белоруссии испортили паспорта российских журналистов, поставив туда штампы о пятилетнем запрете въезжать в республику. По российским законам, документы стали недействительными. Об этом 26 августа сообщили в МВД России.



«В соответствии с пунктом 6 постановления правительства РФ "Об утверждении положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации" запрещается вносить в паспорт сведения, отметки и записи, не предусмотренные настоящим положением. Паспорт, в который внесены сведения, отметки или записи, не предусмотренные настоящим положением, является недействительным», - рассказали в ведомстве РИА Новости.

