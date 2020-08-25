FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +16
74.42р87.90р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
25.08.2020 17:50
0
Печать

Генсек ООН заявил, что 120 млн человек могут лишиться работы из-за коронавируса

Мировой туризм может потерять 120 млн рабочих мест из-за пандемии коронавируса, заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш.

«Туризм стал одной из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, и ни одна страна не осталась не затронутой резким сокращением числа международных поездок. Порядка 120 млн рабочих мест в мире находятся под угрозой, многие из них — в неформальном секторе и малых предприятиях. Резкое падение доходов от экспорта, связанного с туризмом, может сократить глобальный ВВП на 2,8%. При этом самое тяжелое положение складывается среди наиболее уязвимых групп населения и стран», — сказал он в опубликованном 25 августа видеообращении.

Поэтому, по словам генсека, очень важно быстрее перестроить туристический сектор, чтобы он стал безопасным и вновь начать работать. Но когда это произойдет — сказать сложно. Смольный готовится ко второй волне коронавируса.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний