Генсек ООН заявил, что 120 млн человек могут лишиться работы из-за коронавируса
Мировой туризм может потерять 120 млн рабочих мест из-за пандемии коронавируса, заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш.
«Туризм стал одной из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, и ни одна страна не осталась не затронутой резким сокращением числа международных поездок. Порядка 120 млн рабочих мест в мире находятся под угрозой, многие из них — в неформальном секторе и малых предприятиях. Резкое падение доходов от экспорта, связанного с туризмом, может сократить глобальный ВВП на 2,8%. При этом самое тяжелое положение складывается среди наиболее уязвимых групп населения и стран», — сказал он в опубликованном 25 августа видеообращении.
Поэтому, по словам генсека, очень важно быстрее перестроить туристический сектор, чтобы он стал безопасным и вновь начать работать. Но когда это произойдет — сказать сложно. Смольный готовится ко второй волне коронавируса.