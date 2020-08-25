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25.08.2020 16:59
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В Великобритании начали тестировать вакцину от коронавируса. Евросоюз уже объявил о покупке 400 млн доз

Фармацевтическая компания AstraZeneca объявила о клинических испытаниях своей разработки от COVID-19.

«AstraZeneca сообщила, что исследование, в котором примут участие до 48 добровольцев из Великобритании в возрасте от 18 до 55 лет, будет сосредоточено на безопасности препарата», — сообщает https://www.theguardian.com/business/2020/aug/25/astrazeneca-covid-19-antibody-drug-trial-volunteers-vaccine 25 августа газета The Guardian.

Препарат, который AstraZeneca разработала совместно с Оксфордским университетом, получил название AZD7442. Он представляет собой комбинацию двух антител. В компании настаивают, что препарат будет отличаться «повышенной эффективностью и длительностью использования».

Евросоюз уже объявил о намерении закупить 400 млн доз вакцины от COVID-19 у британской фармацевтической компании.

11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса.

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