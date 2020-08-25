Труба ещё на одной улице в Калининском районе Петербурга не выдержала испытания на прочность. Если до этого бурный поток воды устремился на проезжую часть, то на этот раз он поднялся вверх. Местные жители запечатлели «фонтан» на камеру и прислали видеозапись в редакцию «Фонтанки» днём 25 августа.

По информации очевидцев, прорыв трубы произошёл у дома 15, корпус 2, на Гражданском проспекте. На опубликованных кадрах видно, как водяной столб поднимается над землёй на уровне второго-третьего этажа и стремительно падает вниз, заполняя тёплой влагой всё окружающее пространство.

В ГУП «ТЭК СПб», которое проводит гидравлические испытания в Калининском районе, сообщили, что по указанному адресу уже работают аварийные бригады, которые занимаются локализацией вытекания на поверхность.



Как писала «Фонтанка», несколько часов назад прорыв трубы произошёл по соседству. В «горную реку» превратилась улица Гидротехников. Там также работают специалисты предприятия.



В пресс-службе ГУП ещё раз напомнили, что проверка труб на прочность необходима для того, чтобы найти дефекты и устранить их до начала отопительного сезона.

