Бурный поток воды, вырывавшийся из дырявой трубы, превратил в «горную реку» целую улицу в Калининском районе Петербурга. Местные жители сняли аварию на камеру и опубликовали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» 25 августа.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», около полудня теплоэнергетики выявили ненадёжный участок трубопровода во время повторных гидравлических испытаний в Калининском районе.

По уточнённой информации, это произошло у дома 27, корпус 1, на Гражданском проспекте рядом с улицей Гидротехников. Тёплая вода успела заполнить проезжую часть. Специалисты прибыли по указанному адресу и установили ограждения. На месте работают две аварийные бригады.



Представители предприятия также напомнили, что в ходе гидравлических испытаний давление в трубопроводах повышают до величины, на четверть превышающей обычную нагрузку. Такая проверка помогает выявить ненадежные и потенциально опасные участки в преддверии отопительного сезона и заблаговременно провести ремонтные работы.

