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25.08.2020 12:58
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Улица Гидротехников превратилась в «горную реку». Бурным потоком вода шла из дырявой трубы

Бурный поток воды, вырывавшийся из дырявой трубы, превратил в «горную реку» целую улицу в Калининском районе Петербурга. Местные жители сняли аварию на камеру и опубликовали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» 25 августа.

«Прорыв трубы возле Гидротехников. Карман от «Канта» в сторону метро — горная река», — подписали очевидцы ролик.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», около полудня теплоэнергетики выявили ненадёжный участок трубопровода во время повторных гидравлических испытаний в Калининском районе.

По уточнённой информации, это произошло у дома 27, корпус 1, на Гражданском проспекте рядом с улицей Гидротехников. Тёплая вода успела заполнить проезжую часть. Специалисты прибыли по указанному адресу и установили ограждения. На месте работают две аварийные бригады.

Представители предприятия также напомнили, что в ходе гидравлических испытаний давление в трубопроводах повышают до величины, на четверть превышающей обычную нагрузку. Такая проверка помогает выявить ненадежные и потенциально опасные участки в преддверии отопительного сезона и заблаговременно провести ремонтные работы.

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Комментарии (6)

Nafanka
И что люди недовольны - почти Сочи, али Гагры с Пицундой - температура воздуха комфортная, тенистая аллея вдоль реки с пригодной для купания водой, мощение как на Юге, тень, деревья живописно склоняются к реке, скамейки - благодать! ))) Ну вот что ещё надо для жизни в прибрежном городе?! )))
Porthiriy
так улица "Гидротехников" - что вы хотели? Она и названа для экспериментов с водой
Пенсионерка Л
А я то думаю, что это у нас горячей нет? А она оказывается по Гидротехников теперь течет.
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