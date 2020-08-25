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25.08.2020 15:26
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Авария с бензовозом на КАД продолжает уносить жизни. Третьим погибшим стал инспектор ДПС

Число жертв массовой аварии, произошедшей на КАД Петербурга днем 24 августа, выросло до трех человек. В больнице умер еще один из пострадавших.

Как сообщает 25 августа «Дорожный инспектор», от полученных в ДТП травм скончался водитель автомобиля Dodge — 32-летний инспектор ДПС ОБ ДПС 4 ГИБДД, старший лейтенант полиции. Он ехал на службу, когда в его машину и еще шесть машин со встречной полосы прилетели бензовоз и «Шкода». В больницу его доставили в тяжелом состоянии.

О том, что в аварии пострадал полицейский, узнали не сразу, уже после госпитализации в «Додже» нашли документы, рассказали 47news в Управлении ГИБДД. У инспектора остались жена и пятилетний сын. Коллеги погибшего самоорганизовались и стали собирать материальную помощь семье.

Ранее сегодня стало известно, что в больнице скончался пассажир «ГАЗели», водитель которой погиб на месте ДТП. В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по 264-й статье УК РФ.

Напомним, авария произошла около 14:10 на 48-м километре внутреннего кольца КАД. Легковой автомобиль Skoda столкнулся с бензовозом Volvo, после чего оба они пробили отбойник и вылетели на внешнее кольцо, где собрали еще семь машин. Этот момент попал на камеру одного из ехавших по внешнему кольцу автомобилей. В результате ДТП один человек погиб на месте, двоих госпитализировали в тяжелом состоянии, одного — в среднем. На данный момент двое из них скончались, в живых остался водитель «Шкоды», которого доставили с тяжелыми травмами.

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Комментарии (9)

DEMOMON
Остался один "тяжёлый". Посмотрим, может он хотя бы выкарабкается.
DEMOMON
Стопудово не пристёгнут был. Чё ж, я ж гибддэшник. Свои штрафовать не будут. Вот и результат.
Кровокрас
2 погибших + 1 гэбддшник = 2 погибших
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