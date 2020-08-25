Число жертв массовой аварии, произошедшей на КАД Петербурга днем 24 августа, выросло до трех человек. В больнице умер еще один из пострадавших.



Как сообщает 25 августа «Дорожный инспектор», от полученных в ДТП травм скончался водитель автомобиля Dodge — 32-летний инспектор ДПС ОБ ДПС 4 ГИБДД, старший лейтенант полиции. Он ехал на службу, когда в его машину и еще шесть машин со встречной полосы прилетели бензовоз и «Шкода». В больницу его доставили в тяжелом состоянии.

О том, что в аварии пострадал полицейский, узнали не сразу, уже после госпитализации в «Додже» нашли документы, рассказали 47news в Управлении ГИБДД. У инспектора остались жена и пятилетний сын. Коллеги погибшего самоорганизовались и стали собирать материальную помощь семье.