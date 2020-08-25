Авария с бензовозом на КАД продолжает уносить жизни. Третьим погибшим стал инспектор ДПС
Число жертв массовой аварии, произошедшей на КАД Петербурга днем 24 августа, выросло до трех человек. В больнице умер еще один из пострадавших.
Как сообщает 25 августа «Дорожный инспектор», от полученных в ДТП травм скончался водитель автомобиля Dodge — 32-летний инспектор ДПС ОБ ДПС 4 ГИБДД, старший лейтенант полиции. Он ехал на службу, когда в его машину и еще шесть машин со встречной полосы прилетели бензовоз и «Шкода». В больницу его доставили в тяжелом состоянии.
О том, что в аварии пострадал полицейский, узнали не сразу, уже после госпитализации в «Додже» нашли документы, рассказали 47news в Управлении ГИБДД. У инспектора остались жена и пятилетний сын. Коллеги погибшего самоорганизовались и стали собирать материальную помощь семье.
Ранее сегодня стало известно, что в больнице скончался пассажир «ГАЗели», водитель которой погиб на месте ДТП. В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по 264-й статье УК РФ.
Напомним, авария произошла около 14:10 на 48-м километре внутреннего кольца КАД. Легковой автомобиль Skoda столкнулся с бензовозом Volvo, после чего оба они пробили отбойник и вылетели на внешнее кольцо, где собрали еще семь машин. Этот момент попал на камеру одного из ехавших по внешнему кольцу автомобилей. В результате ДТП один человек погиб на месте, двоих госпитализировали в тяжелом состоянии, одного — в среднем. На данный момент двое из них скончались, в живых остался водитель «Шкоды», которого доставили с тяжелыми травмами.