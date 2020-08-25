Скончался один из пострадавших в массовой аварии на кольцевой автодороге Петербурга, произошедшей днем 24 августа. Он стал вторым погибшим. Еще два человека находятся в тяжелом состоянии.



ДТП произошло около 14:10 на 48-м километре внутреннего и 93-м километре внешнего кольца КАД. Как стало известно «Фонтанке», мужчина на Skoda Octavia, двигаясь по внутреннему кольцу, столкнулся с попутным бензовозом Volvo, после чего обе машины пробили отбойник и вылетели на внешнее кольцо, где столкнулись с грузовой «ГАЗелью», Dodge Durango, Mercedes, LADA Granta, Renault Logan, Honda Stream и BMW 320d.