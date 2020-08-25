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25.08.2020 13:15
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Число жертв массовой аварии на КАД выросло до двух. Вылет на «встречку» попал на видео

Скончался один из пострадавших в массовой аварии на кольцевой автодороге Петербурга, произошедшей днем 24 августа. Он стал вторым погибшим. Еще два человека находятся в тяжелом состоянии.

ДТП произошло около 14:10 на 48-м километре внутреннего и 93-м километре внешнего кольца КАД. Как стало известно «Фонтанке», мужчина на Skoda Octavia, двигаясь по внутреннему кольцу, столкнулся с попутным бензовозом Volvo, после чего обе машины пробили отбойник и вылетели на внешнее кольцо, где столкнулись с грузовой «ГАЗелью», Dodge Durango, Mercedes, LADA Granta, Renault Logan, Honda Stream и BMW 320d.

В результате аварии водитель «ГАЗели» скончался на месте до приезда медиков. Его пассажира, как сообщалось, увезли в состоянии средней тяжести, однако позднее мужчина скончался, сообщает 25 августа «Дорожный инспектор». Еще два человека — водители «Шкоды» и «Доджа» — находятся в тяжелом состоянии. В одной из попавших в ДТП машин находились дети, после осмотра их отпустили домой.

Столкновение частично попало на камеру видеорегистратора одного из очевидцев. На записи видно, как бензовоз вылетает на внешнее кольцо, собирая едущие плотным потоком машины.

Фото: «Дорожный инспектор»

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Комментарии (11)

67832738
Бетонные отбойники дорого. Денег нет.
Lanita
И дальше поехали, спасибо тем, кто остановился
McGillavry
Какой смысл в таких барьерных ограждениях, что любая фура пробивает их насквозь и вылетает на встречку?
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