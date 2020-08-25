Юбилейный благотворительный фестиваль «Будь с городом!» пройдёт онлайн

В Петербурге 29 августа пройдёт V юбилейный социально-благотворительный проект «Будь с городом!». Основная часть мероприятия — концертная — пройдёт в формате онлайн. Вместе с тем будут и офлайн-встречи.



Основная цель проекта — обратить внимание на роль благотворительных организаций. В течение четырёх лет фестиваль проходил на центральных улицах и площадях города.



«Проект объединяет лучшие практики добровольчества и благотворительности и насыщенную концертную программу. Ежегодно его поддерживают известные артисты, помогая привлечь адресную помощь конкретным фондам и организациям. За пять лет «Будь с городом!» стал доброй петербургской традицией в преддверии Международного дня благотворительности», — отметил председатель комитета по культуре Константин Сухенко.

