Юбилейный благотворительный фестиваль «Будь с городом!» пройдёт онлайн
В Петербурге 29 августа пройдёт V юбилейный социально-благотворительный проект «Будь с городом!». Основная часть мероприятия — концертная — пройдёт в формате онлайн. Вместе с тем будут и офлайн-встречи.
Основная цель проекта — обратить внимание на роль благотворительных организаций. В течение четырёх лет фестиваль проходил на центральных улицах и площадях города.
«Проект объединяет лучшие практики добровольчества и благотворительности и насыщенную концертную программу. Ежегодно его поддерживают известные артисты, помогая привлечь адресную помощь конкретным фондам и организациям. За пять лет «Будь с городом!» стал доброй петербургской традицией в преддверии Международного дня благотворительности», — отметил председатель комитета по культуре Константин Сухенко.
В этот раз из-за коронавируса формат мероприятия пришлось изменить. Концертная часть мероприятия пройдет в формате онлайн. В программе примут участие Ёлка, IOWA, Марсель и Муся Тотибадзе. Между выступлениями музыкантов в студии «Будь с городом!» в прямом эфире представители некоммерческих организаций расскажут об актуальных способах помощи фондам и общественным организациям.
В этом году проект «Будь с городом!» представит такие благотворительные организации, как «Работа-i» (центр по трудоустройству выпускников детских домов и молодых людей с ограниченными возможностями), «Старшие Братья Старшие Сестры» (межрегиональная общественная организация содействия воспитанию подрастающего поколения, поддерживающая детей без попечения родителей, приемных детей, детей из неполных, многодетных или неблагополучных семей, детей с ограниченными возможностями), «Петербургские родители» (региональное общественное движение, помогающее детям-сиротам в детских домах и больницах), «Детский хоспис» (благотворительный фонд, содействующий оказанию паллиативной медицинской помощи детям с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями).
В то же время полностью отказываться от офлайна организаторы не стали. 29 августа на территории общественного пространства «Севкабель Порт» с полудня будут проводиться встречи с представителями благотворительных фондов и общественных организаций, мастер-классы для детей и взрослых, лекции и паблик-токи.
Концерт будет показан на сайте проекта «Будь с городом!», а также в соцсетях. Все подробности о фестивале можно узнать в официальном паблике.