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25.08.2020 13:09
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Движение троллейбусов на Литейном мосту восстановлено. Но все подъезды к нему по-прежнему стоят

«Горэлектротранс» сообщает, что к 12:40 возобновлено троллейбусное движение по Литейному мосту.

Там, по данным МЧС, произошло короткое замыкание в электрокабеле. Для работы аварийных бригад напряжение было снято, и троллейбусы шли в объезд Литейного моста через Большеохтинский мост.

Движение в районе моста осложняется еще и ремонтом в тоннеле.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в районе моста на 13:00 движение по-прежнему затруднено.

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Комментарии (1)

Ганс-Дитрих Геншер
В мск троллейбусы вышвырнуты наконец-то, молодцы
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