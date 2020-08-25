Движение троллейбусов на Литейном мосту восстановлено. Но все подъезды к нему по-прежнему стоят
«Горэлектротранс» сообщает, что к 12:40 возобновлено троллейбусное движение по Литейному мосту.
Там, по данным МЧС, произошло короткое замыкание в электрокабеле. Для работы аварийных бригад напряжение было снято, и троллейбусы шли в объезд Литейного моста через Большеохтинский мост.
Движение в районе моста осложняется еще и ремонтом в тоннеле.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в районе моста на 13:00 движение по-прежнему затруднено.