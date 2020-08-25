Квартал в районе Литейного моста встал. Из-за ремонта и замыкания электрокабеля
Чрезвычайные службы все утро получают сообщения о ЧП в районе Литейного моста. Сначала петербуржцам померещился черный дым из тоннеля, потом на мосту встали троллейбусы.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 25 августа, сотрудники управления выезжали около 11 часов по заявке очевидцев о дыме под мостом.
«В результате разведки было установлено, что проводятся пескоструйные работы», — сообщают в ведомстве.
При этом «Фонтанка» писала, что с 15 августа по 15 октября движение транспорта по левобережному тоннелю Литейного моста ограничивается из-за ремонта стен и дорожного покрытия.
Однако далеко спасатели не уехали. На мосту встали троллейбусы. Там произошло короткое замыкание в электрокабеле, на месте работают энергетики.
В пресс-службе ГЭТ нашему изданию уточнили, что сейчас троллейбусное движение осуществляется в объезд Литейного моста через Большеохтинский мост. Это произошло из-за отключения напряжение из-за нештатной ситуации. Профильные службы на месте, движение в оперативной перспективе должно быть возобновлено.