Чрезвычайные службы все утро получают сообщения о ЧП в районе Литейного моста. Сначала петербуржцам померещился черный дым из тоннеля, потом на мосту встали троллейбусы.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 25 августа, сотрудники управления выезжали около 11 часов по заявке очевидцев о дыме под мостом.

«В результате разведки было установлено, что проводятся пескоструйные работы», — сообщают в ведомстве.

При этом «Фонтанка» писала, что с 15 августа по 15 октября движение транспорта по левобережному тоннелю Литейного моста ограничивается из-за ремонта стен и дорожного покрытия.