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25.08.2020 12:31
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Квартал в районе Литейного моста встал. Из-за ремонта и замыкания электрокабеля

Чрезвычайные службы все утро получают сообщения о ЧП в районе Литейного моста. Сначала петербуржцам померещился черный дым из тоннеля, потом на мосту встали троллейбусы.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 25 августа, сотрудники управления выезжали около 11 часов по заявке очевидцев о дыме под мостом.

«В результате разведки было установлено, что проводятся пескоструйные работы», — сообщают в ведомстве.

При этом «Фонтанка» писала, что с 15 августа по 15 октября движение транспорта по левобережному тоннелю Литейного моста ограничивается из-за ремонта стен и дорожного покрытия.

Однако далеко спасатели не уехали. На мосту встали троллейбусы. Там произошло короткое замыкание в электрокабеле, на месте работают энергетики.

В пресс-службе ГЭТ нашему изданию уточнили, что сейчас троллейбусное движение осуществляется в объезд Литейного моста через Большеохтинский мост. Это произошло из-за отключения напряжение из-за нештатной ситуации. Профильные службы на месте, движение в оперативной перспективе должно быть возобновлено.

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