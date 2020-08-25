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25.08.2020 13:04
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Двое российских военных были контужены после обстрела в Сирии. Бронетранспортер получил повреждения

Российско-турецкий патруль в Сирии неизвестные обстреляли из гранатомета и повредили российский бронетранспортер.

«Двое военных РФ легко контужены в результате обстрела боевиками из ручного гранатомёта их бронемашины при патрулировании в Сирии», — цитирует 25 августа заявление центра по примирению ТАСС.

Подчеркивается, что российские военнослужащие получили легкую контузию. После обстрела они вернулись на базу, где им была оказана помощь. Сейчас пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

22 октября прошлого года в Сочи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин подписали меморандум о взаимодействии, что привело к тому, что РФ и Турция приступили к совместному патрулированию на севере Сирии, которое не обходилось без эксцессов.

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Комментарии (4)

Modest_5e4ce41f7533b
Они ковали очередную, окончательную победу в Сирии.
Вячеслав Рогожин
Да ладно! Ихтамнет!
Obseerv
Глупый вопрос: в Сирии есть свои правительственные вооружённые силы? Патрулирование на освобождённой территории - задача властей страны, а не командированных военных!
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