Двое российских военных были контужены после обстрела в Сирии. Бронетранспортер получил повреждения
Российско-турецкий патруль в Сирии неизвестные обстреляли из гранатомета и повредили российский бронетранспортер.
«Двое военных РФ легко контужены в результате обстрела боевиками из ручного гранатомёта их бронемашины при патрулировании в Сирии», — цитирует 25 августа заявление центра по примирению ТАСС.
Подчеркивается, что российские военнослужащие получили легкую контузию. После обстрела они вернулись на базу, где им была оказана помощь. Сейчас пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.
22 октября прошлого года в Сочи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин подписали меморандум о взаимодействии, что привело к тому, что РФ и Турция приступили к совместному патрулированию на севере Сирии, которое не обходилось без эксцессов.