Российско-турецкий патруль в Сирии неизвестные обстреляли из гранатомета и повредили российский бронетранспортер.



«Двое военных РФ легко контужены в результате обстрела боевиками из ручного гранатомёта их бронемашины при патрулировании в Сирии», — цитирует 25 августа заявление центра по примирению ТАСС.

Подчеркивается, что российские военнослужащие получили легкую контузию. После обстрела они вернулись на базу, где им была оказана помощь. Сейчас пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.